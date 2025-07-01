В Пекине состоялся первый футбольный матч роботов

Андроиды играют в футбол. Кадр из видео

В Пекине состоялся исторический футбольный матч: четыре команды гуманоидных роботов впервые сыграли полноценный матч 3 на 3 без участия людей. Это стало важным этапом для развития автономных систем и искусственного интеллекта.

Соревнование прошло на специально оборудованном стадионе, сообщает The Guardian.

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Каждая команда выходила на поле в составе трех роботов, оснащенных камерными сенсорами и алгоритмами принятия решений. Матчи состояли из двух таймов по 10 минут, и финальный счет 5:3 в пользу команды Tsinghua University.

Футбольный матч андроидов. Кадр из видео

Упали, но не сдались

Роботы демонстрировали впечатляющую ловкость и понимание игры, но часто падали и даже "травмировались". Несколько машин пришлось уносить с поля на носилках.

Организаторы подчеркивали: такие события помогают тестировать не только алгоритмы, но и физическую надежность роботов в реальных условиях.

Для чего это нужно

Главная цель заключается в том, чтобы ускорить развитие ИИ и гуманоидных технологий. По словам разработчиков, спорт — идеальная среда для испытаний. В планах даже точечные матчи человек vs робот при строгих правилах безопасности.

Что дальше?

Это событие стало репетицией перед масштабным турниром World Humanoid Robot Games, который пройдет в Пекине в августе 2025 года. Туда войдет несколько спортивных дисциплин с участием роботов.

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