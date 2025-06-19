Боксерские бои роботов в Китае — что известно о новой индустрии

Бой роботов в Китае. Фото: скриншот YouTube

В Китае в Ханчжоу прошел первый в истории телетурнир, где на ринг вышли не люди, а гуманоидные роботы, управляемые операторами. Организатором выступила компания Unitree Robotics, один из мировых лидеров в разработке гуманоидных машин.

Соревнование, названное "Mecha Combat Arena", транслировалось по китайскому ТВ (CCTV‑10) и собрало четыре команды операторов, каждая управляла роботом Unitree G1 в поединках по боксу и кикбоксингу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Аппарат Unitree G1 был способен не только наносить удары руками и ногами, но и устойчиво восстанавливаться после падений благодаря искусному алгоритму балансировки.

Технологии противостояния

Операторы управляли роботами дистанционно с низкой задержкой, используя гейм‑пады, сенсоры движений и даже голосовые команды, чтобы реакция машин была максимально отзывчивой.

Бои проходили в формате трех раундов по две минуты, где удары руками давали 1 балл, ногами — 3, а падения карались штрафами.

Операторы управляют действиями роботов. Фото: скриншот YouTube

Как победил робот из Unitree

Триумф праздновала команда "AI Strategist". Их Unitree G1 выиграл финал по очкам с тремя нокаутами подряд. В одном из поединков "AI Strategist" даже показал характер, поднявшись после падения и завершив бой победой.

В других схватках участвовал робот "Energy Guardian", который также продемонстрировал внушительную устойчивость и техничные удары.

Как это повлияет на спорт

Эксперты считают, что такие турниры — это не шоу, а реальные испытания для роботов‑гуманоидов. Они тестируют системы контроля баланса, скорость реакции, аналитику движений и взаимодействие с противником в динамичном поле боя.

Сейчас Unitree планируют следующую битву для человекоподобных роботов. Уже в декабре в Шэньчжэне, где ожидают участие моделей масштабом с человека. Это станет следующим шагом "Живой стали" в реальности.

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