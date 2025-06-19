Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Китае прошел первый бой роботов-гуманоидов по правилам бокса

В Китае прошел первый бой роботов-гуманоидов по правилам бокса

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 09:16
Боксерские бои роботов в Китае — что известно о новой индустрии
Бой роботов в Китае. Фото: скриншот YouTube
Ключові моменти Технологии противостояния Как победил робот из Unitree Как это повлияет на спорт

В Китае в Ханчжоу прошел первый в истории телетурнир, где на ринг вышли не люди, а гуманоидные роботы, управляемые операторами. Организатором выступила компания Unitree Robotics, один из мировых лидеров в разработке гуманоидных машин. 

Соревнование, названное "Mecha Combat Arena", транслировалось по китайскому ТВ (CCTV‑10) и собрало четыре команды операторов, каждая управляла роботом Unitree G1 в поединках по боксу и кикбоксингу, сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

Аппарат Unitree G1 был способен не только наносить удары руками и ногами, но и устойчиво восстанавливаться после падений благодаря искусному алгоритму балансировки. 

Технологии противостояния

Операторы управляли роботами дистанционно с низкой задержкой, используя гейм‑пады, сенсоры движений и даже голосовые команды, чтобы реакция машин была максимально отзывчивой. 

Бои проходили в формате трех раундов по две минуты, где удары руками давали 1 балл, ногами — 3, а падения карались штрафами. 

Бой роботов в Китае
Операторы управляют действиями роботов. Фото: скриншот YouTube

Как победил робот из Unitree

Триумф праздновала команда "AI Strategist". Их Unitree G1 выиграл финал по очкам с тремя нокаутами подряд. В одном из поединков "AI Strategist" даже показал характер, поднявшись после падения и завершив бой победой.

В других схватках участвовал робот "Energy Guardian", который также продемонстрировал внушительную устойчивость и техничные удары.

Как это повлияет на спорт

Эксперты считают, что такие турниры — это не шоу, а реальные испытания для роботов‑гуманоидов. Они тестируют системы контроля баланса, скорость реакции, аналитику движений и взаимодействие с противником в динамичном поле боя.

Сейчас Unitree планируют следующую битву для человекоподобных роботов. Уже в декабре в Шэньчжэне, где ожидают участие моделей масштабом с человека. Это станет следующим шагом "Живой стали" в реальности. 

Напомним, одна из самых красивых спортсменок мира решилась принять участие в горячей фотосессии

Николай Шапаренко может покинуть "Динамо" уже летом, им интересуются два клуба. 

Виталий Косовский объяснил, что поможет "Динамо" пробиться в основной этап Лиги чемпионов. 

Жозе Моуринью снова оказался в центре внимания, его поведение может привести к отставке турецких футбольных чиновников. 

Китай спорт робот бокс роботы
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации