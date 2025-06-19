Боксерські бої роботів у Китаї — що відомо про нову індустрію

У Китаї відбувся перший бій роботів-гуманоїдів за правилами боксу
У Китаї в Ханчжоу відбувся перший в історії телетурнір, де на ринг вийшли не люди, а гуманоїдні роботи, керовані операторами. Організатором виступила компанія Unitree Robotics, один зі світових лідерів у розробці гуманоїдних машин.
Змагання, назване "Mecha Combat Arena", транслювалося по китайському ТБ (CCTV-10) і зібрало чотири команди операторів, кожна керувала роботом Unitree G1 у поєдинках із боксу та кікбоксингу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Апарат Unitree G1 був здатний не тільки завдавати удари руками та ногами, а й стійко відновлюватися після падінь завдяки майстерному алгоритму балансування.
Технології протистояння
Оператори керували роботами дистанційно з низькою затримкою, використовуючи гейм-пади, сенсори рухів та навіть голосові команди, щоб реакція машин була максимально чуйною.
Бої проходили у форматі трьох раундів по дві хвилини, де удари руками давали 1 бал, ногами — 3, а падіння каралися штрафами.
Як переміг робот з Unitree
Тріумф святкувала команда "AI Strategist". Їхній Unitree G1 виграв фінал за очками з трьома нокаутами поспіль. В одному з поєдинків "AI Strategist" навіть показав характер, піднявшись після падіння і завершивши бій перемогою.
В інших сутичках брав участь робот "Energy Guardian", який також продемонстрував значну стійкість та технічні удари.
Як це вплине на спорт
Експерти вважають, що такі турніри — це не шоу, а реальні випробування для роботів-гуманоїдів. Вони тестують системи контролю балансу, швидкість реакції, аналітику рухів та взаємодію з противником у динамічному полі бою.
Зараз Unitree планують наступну битву для людиноподібних роботів. Уже в грудні в Шеньчжені, де очікують на участь моделей масштабом з людину. Це стане наступним кроком "Живої сталі" в реальності.
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