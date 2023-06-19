Родрі — найкращий гравець фіналу Ліги націй: раніше він став MVP у головному матчі ЛЧ
На стадіоні "Де Кейп" у Роттердамі у фіналі Ліги націй Іспанія перемогла Хорватію. Команда, для якої це перший виграний турнір за 11 років, змогла виграти лише у серії пенальті (0:0, 5:4 за пен.).
Найкращим гравцем фінальної стадії Ліги націй UEFA визнала півзахисника іспанців Родрі.
Загалом для збірної Іспанії це вже п'ятий міжнародний трофей після трьох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 2010 року. Останньою перемогою "червоної фурії" був Євро-2012, який проходив в Україні та Польщі. Тоді на НСК "Олімпійський" іспанці перемогли Італію (4:0).
Родрі став кращим у фіналі ЛЧ та Ліги націй
Родрі спочатку відіграв півфінал з Італією (2:1), за підсумками якого був визнаний найкращим гравцем матчу. У грі з Хорватією півзахисник також був одним із найпомітніших гравців на полі та реалізував пенальті.
Загалом у Лізі націй Родрі зіграв 451 хвилину, протягом яких зробив одну гольову передачу, 29 відборів, а його точність передач становила 94,8%.
Зазначимо, що тиждень тому Родрі отримав нагороду найкращого гравця фіналу Ліги чемпіонів, у якому його "Манчестер Сіті" обіграв "Інтер".
Також за підсумками фіналу Ліги націй варто виділити голкіпера Іспанії Унаї Симона, який став рекордсменом своєї команди за кількістю сейвів у серії пенальті. У матчі з Хорватією воротар відбив два удари, а всього за "червону фурію" відбив шість пенальті. Попередні рекорд належав Ікеру Касільясу — 5 відбитих одинадцятиметрових.
Нагадаємо, на турнірі у Бірмінгемі Дайана Ястремська несподівано обіграла Лесю Цуренко.
Хорватія — Іспанія: де і коли дивитись фінал Ліги націй.
Форвард Гаррі Кейн збільшив рекорд голів у збірній Англії та подарував партнерам подарунки.
Вінгер збірної України Михайло Мудрик розповів, за яку команду хоче зіграти.