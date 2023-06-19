Родрі — найкращий гравець фіналу Ліги націй: раніше він став MVP у головному матчі ЛЧ

Родрі після перемоги над Хорватією. Фото: UEFA

На стадіоні "Де Кейп" у Роттердамі у фіналі Ліги націй Іспанія перемогла Хорватію. Команда, для якої це перший виграний турнір за 11 років, змогла виграти лише у серії пенальті (0:0, 5:4 за пен.).

Найкращим гравцем фінальної стадії Ліги націй UEFA визнала півзахисника іспанців Родрі.

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Загалом для збірної Іспанії це вже п'ятий міжнародний трофей після трьох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 2010 року. Останньою перемогою "червоної фурії" був Євро-2012, який проходив в Україні та Польщі. Тоді на НСК "Олімпійський" іспанці перемогли Італію (4:0).

Іспанія після переможного пенальті у виконанні Карвахаля. Фото: twitter.com/SEFutbol

Родрі став кращим у фіналі ЛЧ та Ліги націй

Родрі спочатку відіграв півфінал з Італією (2:1), за підсумками якого був визнаний найкращим гравцем матчу. У грі з Хорватією півзахисник також був одним із найпомітніших гравців на полі та реалізував пенальті.

Загалом у Лізі націй Родрі зіграв 451 хвилину, протягом яких зробив одну гольову передачу, 29 відборів, а його точність передач становила 94,8%.

Зазначимо, що тиждень тому Родрі отримав нагороду найкращого гравця фіналу Ліги чемпіонів, у якому його "Манчестер Сіті" обіграв "Інтер".

Також за підсумками фіналу Ліги націй варто виділити голкіпера Іспанії Унаї Симона, який став рекордсменом своєї команди за кількістю сейвів у серії пенальті. У матчі з Хорватією воротар відбив два удари, а всього за "червону фурію" відбив шість пенальті. Попередні рекорд належав Ікеру Касільясу — 5 відбитих одинадцятиметрових.

Нагадаємо, на турнірі у Бірмінгемі Дайана Ястремська несподівано обіграла Лесю Цуренко.

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