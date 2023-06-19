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Родри — лучший игрок финала Лиги наций: ранее он стал MVP в главном матче ЛЧ

19 июня 2023 08:27
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Агабекян Карен
редактор
Родри — лучший игрок финала Лиги наций: ранее он стал MVP в главном матче ЛЧ
Родри после победы над Хорватией. Фото: UEFA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На стадионе "Де Кейп" в Роттердаме в финале Лиги наций Испания победила Хорватию. Команда, для которой это первый выигранный турнир за 11 лет, смогла выиграть лишь в серии пенальти (0:0, 5:4 по пен.).

Лучшим игроком финальной стадии Лиги наций UEFA признала полузащитника испанцев Родри.

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Всего для сборной Испании это уже пятый международный трофей после трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2010-года. Последней победой "красной фурии" был проходивший в Украине и Польше Евро-2012. Тогда на НСК "Олимпийский" испанцы победили Италию (4:0).

Испания после победного пенальти в исполении Карвахаля. Фото: twitter.com/SEFutbol

Родри стал лучшим в финале ЛЧ и Лиги наций

Родри сначала отыграл полуфинал с Италией (2:1), по итогам которого был признан лучшим игроком матча. В игре с Хорватией полузащитник также был одним из самых заметных игроков на поле и реализовал пенальти.

Всего в Лиге наций Родри сыграл 451 минуту, в течение которых сделал одну голевую передачу, 29 отборов, а его точность передач составила 94,8%.

Отметим, что неделю назад Родри получил награду лучшего игрока финала Лиги чемпионов, в котором его "Манчестер Сити" обыграл "Интер".

Также по итогам финала Лиги наций стоит выделить голкипера Испании Унаи Симона, который стал рекордсменом своей команды по количеству сэйвов в серии пенальти. В матче с Хорватией вратарь отразил два удара, а всего за "красную фурию" отбил шесть пенальти. Предыдущие рекорд принадлежал Икеру Касильясу — 5 отбитых одиннадцатиметровых.

Напомним, на турнире в Бирмингеме Дайана Ястремская неожиданно обыграла Лесю Цуренко.

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