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Рой Джонс розповів Ф'юрі спосіб, як легко побити Усика

12 грудня 2024 18:58
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Рой Джонс розкрив, як Тайсону Ф'юрі перемогти Олександра Усика
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Саудівській Аравії 21 грудня відбудеться поєдинок чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO у надважкій вазі Олександра Усика та ексчемпіона Тайсона Ф'юрі. Британець спробує взяти реванш за поразку роздільним рішенням суддів у травні цього року.

Перед боєм колишній чемпіон світу Рой Джонс порадив Ф'юрі, як легко побити Усика. Слова колишнього боксера навів портал Сovers.com.

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Рой Джонс-молодший. Фото: instagram.com/royjonesjrofficial

Рой Джонс упевнений, що знає, як побити Усика

Американський ветеран боксу впевнений, що британець має використати свої габарити та джеб, щоб контролювати бій на дистанції.

Джонс зазначив, що Ф'юрі слід припинити відступати від атак меншого суперника і йому потрібно нав'язувати своє домінування.

Джонс також наголосив, що тактика переслідування, застосована проти Деонтея Уайлдера у другому та третьому боях, може спрацювати і в поєдинку з Усиком.

"Примусь його поважати тебе. Працюй джебом без зупинки і тримай на зручній тобі дистанції. Годуй його ударами, як неслухняну дитину. Нехай Усик залишається там, де тобі вигідно", — сказав Джонс.

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