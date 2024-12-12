Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Рой Джонс рассказал Фьюри способ, как легко побить Усика arrow

Рой Джонс рассказал Фьюри способ, как легко побить Усика

12 декабря 2024 18:58
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Рой Джонс раскрыл, как Тайсону Фьюри победить Александра Усика
Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Саудовской Аравии 21 декабря состоится поединок чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе Александра Усика и экс-чемпиона Тайсона Фьюри. Британец попытается взять реванш за поражение раздельным решением судей в мае текущего года.

Перед боем бывший чемпион мира Рой Джонс дал совет Фьюри о том, как легко побить Усика. Слова бывшего боксера привел портал Сovers.com.

Читайте также:
Рой Джонс
Рой Джонс-младший. Фото: instagram.com/royjonesjrofficial

Рой Джонс уверен, что знает, как побить Усика

Американский ветеран бокса уверен, что британец должен использовать свои габариты и джеб, чтобы контролировать бой на дистанции.

Джонс отметил, что Фьюри следует прекратить отступать от атак более маленьким соперника и ему нужно навязывать свое доминирование.

Джонс также подчеркнул, что тактика преследования, примененная против Деонтея Уайлдера во втором и третьем боях, может сработать и в поединке с Усиком.

"Заставь его уважать тебя. Работай джебом без остановки и держи на удобной тебе дистанции. Корми его ударами, как непослушного ребенка. Пусть Усик остается там, где тебе выгодно", — сказал Джонс.

Напомним, левый защитник сборной Украины и "Арсенала" может перейти в "Ювентус"

Александр Поворознюк уверен, что судьи специально работают против "Полесья" Геннадия Буткевича.

Мюнхенская "Бавария" планирует подписать не Михаила Мудрика, а другого украинского футболиста. 

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский "влип" в уголовное дело о договорным матчах.

бокс Тайсон Фьюри Рой Джонс супертяжелый вес профессиональный бокс Усик — Фьюри 2

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:00 СОЧ до трех суток — будет ли наказание

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

19:54 Оккупанты обстреляли Никопольщину — есть пострадавшая

19:41 Зеленский почтил погибших на месте ракетного удара в Запорожье

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

19:32 Верховный суд окончательно уволил Князева с должности

19:28 Фьюри завершил подготовку к бою с Усиком

19:23 Шторм надвигается на Одессу — какая погода ожидается в пятницу

19:23 Путин готов к "рождественскому перемирию" в Украине, — Reuters

19:20 Новые рапорты в "Армія+" — на что могут рассчитывать солдаты

20:00 СОЧ до трех суток — будет ли наказание

19:54 Оккупанты обстреляли Никопольщину — есть пострадавшая

19:41 Зеленский почтил погибших на месте ракетного удара в Запорожье

19:32 Верховный суд окончательно уволил Князева с должности

19:28 Фьюри завершил подготовку к бою с Усиком

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

19:23 Шторм надвигается на Одессу — какая погода ожидается в пятницу

19:23 Путин готов к "рождественскому перемирию" в Украине, — Reuters

19:20 Новые рапорты в "Армія+" — на что могут рассчитывать солдаты

19:07 День Сухопутных войск — Зеленский обратился к Драпатому

19:03 В Тбилиси силовики бьют митингующих водометами — прямой эфир

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК