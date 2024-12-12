Рой Джонс раскрыл, как Тайсону Фьюри победить Александра Усика

Рой Джонс рассказал Фьюри способ, как легко побить Усика
В Саудовской Аравии 21 декабря состоится поединок чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе Александра Усика и экс-чемпиона Тайсона Фьюри. Британец попытается взять реванш за поражение раздельным решением судей в мае текущего года.
Перед боем бывший чемпион мира Рой Джонс дал совет Фьюри о том, как легко побить Усика. Слова бывшего боксера привел портал Сovers.com.
Рой Джонс уверен, что знает, как побить Усика
Американский ветеран бокса уверен, что британец должен использовать свои габариты и джеб, чтобы контролировать бой на дистанции.
Джонс отметил, что Фьюри следует прекратить отступать от атак более маленьким соперника и ему нужно навязывать свое доминирование.
Джонс также подчеркнул, что тактика преследования, примененная против Деонтея Уайлдера во втором и третьем боях, может сработать и в поединке с Усиком.
"Заставь его уважать тебя. Работай джебом без остановки и держи на удобной тебе дистанции. Корми его ударами, как непослушного ребенка. Пусть Усик остается там, где тебе выгодно", — сказал Джонс.
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