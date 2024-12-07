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Рой Джонс застеріг Усика від серйозної помилки у бою з Ф'юрі

7 грудня 2024 15:31
Станіслав Костюк - Редактор
Рой Джонс пояснив, коли буде третій бій Усика з Ф'юрі
Боксери Олександр Усик (праворуч) та Даніель Лапін. Фото: instagram.com/usykaa/
Станіслав Костюк - Редактор

Чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії Олександр Усик завершує підготовку до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Легендарний Рой Джонс назвав фаворита цього протистояння.

Ексчемпіон світу у чотирьох дивізіонах не вірить у шанси українця, повідомляє YouTube-канал Boxing Unleashed.

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Рой Джонс
Рой Джонс (праворуч) та легенда UFC Рашад Еванс. Фото: instagram.com/royjonesjrofficial/

Джонс робить ставку на Ф'юрі

Американський боксер вважає "Циганського короля" розумним та хитрим спортсменом. Джонс не сумнівається в тому, що Ф'юрі зробив висновок зі своїх помилок у першому бою з Усиком. Тайсон ретельно проаналізував те, що сталося, і вже вибрав іншу стратегію на наступний поєдинок.

На думку Джонса, з Усіком може зіграти злий жарт те, що Олександр уже перемагав Ф'юрі. Українцю не вдасться уникнути самовпевненості, яка приведе до бажання нокаутувати Тайсона. Своєю чергою британець використовує помилки Усика та здобуде перемогу.

Рой Джонс упевнений, що після цього суперники домовляться про проведення третього поєдинку.

Нагадаємо, Ф'юрі вже відмовився від бою зі своїм опонентом задля пошуку більш статусного супротивника.

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спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Рой Джонс Бій Усик — Ф'юрі

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