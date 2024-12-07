Рой Джонс объяснил, когда будет третий бой Усика с Фьюри

Боксеры Александр Усик (справа) и Даниэль Лапин. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Александр Усик завершает подготовку к реваншу с Тайсоном Фьюри. Легендарный Рой Джонс назвал фаворита этого противостояния.

Экс-чемпион мира в четырех дивизионах не верит в шансы украинца, сообщает YouTube-канал Boxing Unleashed.

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Рой Джонс (справа) и легенда UFC Рашад Эванс. Фото: instagram.com/royjonesjrofficial/

Джонс делает ставку на Фьюри

Американский боксер считает "Цыганского короля" умным и хитрым спортсменом. Джонс не сомневается в том, что Фьюри сделал вывод из своих ошибок в первом бою с Усиком. Тайсон тщательно проанализировал произошедшее и уже выбрал другую стратегию на следующий поединок.

По мнению Джонса, с Усиком может сыграть злую шутку то, что Александр уже побеждал Фьюри. Украинцу не удастся избежать самоуверенности, которая приведет к желанию нокаутировать Тайсона. В свою очередь британец использует ошибки Усика и одержит победу.

Рой Джонс уверен, что после этого соперники договорятся о проведении третьего поединка.

Напомним, Фьюри уже отказался от боя со своим оппонентом ради поиска более статусного противника.

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