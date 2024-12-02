Рома планує продати конкурента Довбика — що відомо

Ельдор Шомуродов під час матчу за "Рому". Фото: asroma.com

Італійська "Рома" планує покращити свій склад та підшукати більш сильного конкурента для українського форварда Артема Довбика. Для цього, римляни вже планують продажі.

Гравець "Роми" та збірної Узбекистану Ельдор Шомуродов може залишити табір команди вже взимку, пише RomaPress.

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Статистика Шомуродова

У нинішньому ігровому році Ельдор Шомуродов відіграв за "Рому" 10 поєдинків, при цьому забив лише один м'яч та одного разу асистував партнерам.

Наразі саме Шомуродов є основним конкурентом Артема Довбика на позиції форварда, проте повноцінно замінити українця він не в змозі.

Таким чином, колишній гравець "Кальярі", "Спеції" та російського "Ростова" вже взимку може почати пошуки нового місця роботи.

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