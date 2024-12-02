Рома планирует продать конкурента Довбика - что известно

Эльдор Шомуродов во время матча за "Рому". Фото: asroma.com

Итальянская "Рома" планирует улучшить свой состав и подыскать более сильного конкурента для украинского форварда Артема Довбика. Для этого римляне уже планируют продажи.

Игрок "Ромы" и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов может покинуть лагерь команды уже зимой, пишет RomaPress.

Читайте также:

В этом сезоне Шомуродов имел много шансов показать себя, но он их не использовал.

Статистика Шомуродова

В нынешнем игровом году Эльдор Шомуродов отыграл за "Рому" 10 поединков, при этом забил лишь один мяч и однажды ассистировал партнерам.

На данный момент именно Шомуродов является основным конкурентом Артема Довбика на позиции форварда, однако полноценно заменить украинца он не в состоянии.

Таким образом, бывший игрок "Кальяри", "Специи" и российского "Ростова" уже зимой может начать поиск нового места работы.

Напомним, бывший игрок киевского "Динамо" хочет возобновить карьеру.

Клубы чемпионата Украины требуют встречи с руководителем судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль.

Лондонский "Арсенал" изменил цену на украинца Александра Зинченко.

Дочь бывшего игрока "Динамо" Олега Блохина показала, как ее отец отпраздновал день рождения.