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Рома хочет найти более сильного конкурента для Довбика

2 декабря 2024 18:44
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Рома планирует продать конкурента Довбика - что известно
Эльдор Шомуродов во время матча за "Рому". Фото: asroma.com
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Итальянская "Рома" планирует улучшить свой состав и подыскать более сильного конкурента для украинского форварда Артема Довбика. Для этого римляне уже планируют продажи.

Игрок "Ромы" и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов может покинуть лагерь команды уже зимой, пишет RomaPress.

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В этом сезоне Шомуродов имел много шансов показать себя, но он их не использовал.

Статистика Шомуродова

В нынешнем игровом году Эльдор Шомуродов отыграл за "Рому" 10 поединков, при этом забил лишь один мяч и однажды ассистировал партнерам.

На данный момент именно Шомуродов является основным конкурентом Артема Довбика на позиции форварда, однако полноценно заменить украинца он не в состоянии.

Таким образом, бывший игрок "Кальяри", "Специи" и российского "Ростова" уже зимой может начать поиск нового места работы.

Напомним, бывший игрок киевского "Динамо" хочет возобновить карьеру.

Клубы чемпионата Украины требуют встречи с руководителем судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль.

Лондонский "Арсенал" изменил цену на украинца Александра Зинченко.

Дочь бывшего игрока "Динамо" Олега Блохина показала, как ее отец отпраздновал день рождения.

спорт футбол Артем Довбик Серия А ФК Рома (Рим)

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