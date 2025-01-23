Довбик отримав жовту картку у матчі Роми проти АЗ Алкмаар бо пустив кров супернику

Гравці "Роми" перед грою в Лізі Європи. Фото: Reuters

В рамках сьомого туру основного раунду Ліги Європи "Рома" на виїзді зіграла против АЗ Алкмаар. З перших хвилин матчу вийшов український форвард римлян Артем Довбик.

За підсумками гри "Рома" програла з рахунком 0:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Довбик побив гравця суперника

У матчі за боротьбу в Лізі Європи нідерландцям вдалося перемогти завдяки одному голу. На 80-й хвилині забив Трой Парротт.

Довбик найбільше запам’ятався епізодом на 19-й хвилині матчу, коли він ударив ліктем захисника Ваутера Гусу. Українець розбив супернику ніс, після чого все обличчя гравця залило кров’ю.

За свої дії Довбик отримав жовту картку.

Загалом Артем зіграв на полі весь перший тайм та був замінений під час великої перерви.

За проведений на полі час Артем вісім разів доторкнувся до м’яча, завдав один удару в площину воріт, виграв одне єдиноборство з двох, одна втрата м’яча та він віддав три передачі, з яких точних дві.

Авторитетні статистичні портали теж оцінили гру Довбика. Whoscored поставив Артему — 6,4 за матч, а Sofascore — 6,6.

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