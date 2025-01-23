Довбик получил желтую карточку в матче Ромы против АЗ Алкмаар потому что пустил кровь сопернику

Игроки "Ромы" перед игрой в Лиге Европы. Фото: Reuters

В рамках седьмого тура основного раунда Лиги Европы "Рома" на выезде сыграла против АЗ Алкмаар. С первых минут матча вышел украинский форвард римлян Артем Довбик.

По итогам игры "Рома" проиграла со счетом 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Довбик избил игрока соперника

В матче за борьбу в Лиге Европы нидерландцам удалось победить благодаря одному голу. На 80-й минуте забил Трой Парротт.

Довбик больше всего запомнился эпизодом на 19-й минуте матча, когда он ударил локтем защитника Ваутера Гусу. Украинец разбил сопернику нос, после чего все лицо игрока залило кровью.

За свои действия Довбик получил желтую карточку.

В целом Артем сыграл на поле весь первый тайм и был заменен во время большого перерыва.

За проведенное на поле время Артем восемь раз прикоснулся к мячу, нанес один удар в створ ворот, выиграл одно единоборство из двух, одна потеря мяча и он отдал три передачи, из которых точных две.

Авторитетные статистические порталы тоже оценили игру Довбика. Whoscored поставил Артему - 6,4 за матч, а Sofascore — 6,6.

Напомним, Хосеп Гвардиола близок к отставке из "Манчестер Сити".

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике отметил невероятную победу в ЛЧ.

Первый клуб в мире, английский "Ливерпуль" нашел кем заменить Мохаммеда Салаха.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик вернется на ринг — когда он снова будет драться.