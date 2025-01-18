Раньери принял решение уйти из Ромы, в которой выступает Довбик

В команде Довбика снова сменят тренера — что ждет Раньери
Форвард сборной Украины Артем Довбик сможет поработать под руководством уже четвертого тренера в "Роме", если останется в римской команде и на следующий сезон. Летом у "джалоросси" появится новый наставник.
Клаудио Раньери подтвердил желание уйти из клуба, сообщает FootballTalk.
В 21-м туре чемпионата Италии "Рома" обыграла дома "Дженоа" со счетом 3:1, а Артем Довбик забил свой 11 гол за команду. Беспроигрышная серия "волков" достигла шести поединков во всех турнирах. Но вскоре команду ждут очередные изменения.
Новый тренер "Ромы"
Опытный Клаудио Раньери стал третьим наставником "джалоросси" в этом сезоне. Команда начала выступление под руководством Даниэле Де Росси, которого в сентябре 2024 года заменил Иван Юрич. Он продержался на этом посту всего два месяца, прежде чем уступить место Клаудио Раньери.
Бывший тренер "Лестера" и "Челси" уже вышел на пенсию, но согласился возглавить "Рому" до конца сезона. Раньери удалось стабилизировать результаты команды, после чего он снова подтвердил желание повторно завершить карьеру в конце нынешнего сезона.
Пока не известно, кто станет следующим главным тренером "Ромы". Ранее руководство клуба было заинтересовано в сотрудничестве с Массимилиано Аллегри.
Напомним, форвард сборной Украины Назарий Русин готовится вернуться в один из клубов УПЛ.
Главный тренер национальной команды Сергей Ребров ищет новых потенциальных дебютантов в середняке чемпионата Украины.
Боксер Майк Тайсон стал обладателем фешенебельного дома на побережье Флориды, за который он заплатил большие деньги.
Донецкий "Шахтер" может совершить один из самых крупных трансферов в своей истории ради молодой звезды.
Читайте Новини.LIVE!