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В команде Довбика снова сменят тренера — что ждет Раньери

18 января 2025 13:41
Станислав Костюк - Редактор
Раньери принял решение уйти из Ромы, в которой выступает Довбик
Клаудио Раньери указывает на нового тренера "Ромы". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane
Станислав Костюк - Редактор

Форвард сборной Украины Артем Довбик сможет поработать под руководством уже четвертого тренера в "Роме", если останется в римской команде и на следующий сезон. Летом у "джалоросси" появится новый наставник. 

Клаудио Раньери подтвердил желание уйти из клуба, сообщает FootballTalk

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В 21-м туре чемпионата Италии "Рома" обыграла дома "Дженоа" со счетом 3:1, а Артем Довбик забил свой 11 гол за команду. Беспроигрышная серия "волков" достигла шести поединков во всех турнирах. Но вскоре команду ждут очередные изменения. 

Артем Довбик
Артем Довбик на разминке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Новый тренер "Ромы" 

Опытный Клаудио Раньери стал третьим наставником "джалоросси" в этом сезоне. Команда начала выступление под руководством Даниэле Де Росси, которого в сентябре 2024 года заменил Иван Юрич. Он продержался на этом посту всего два месяца, прежде чем уступить место Клаудио Раньери. 

Бывший тренер "Лестера" и "Челси" уже вышел на пенсию, но согласился возглавить "Рому" до конца сезона. Раньери удалось стабилизировать результаты команды, после чего он снова подтвердил желание повторно завершить карьеру в конце нынешнего сезона. 

Пока не известно, кто станет следующим главным тренером "Ромы". Ранее руководство клуба было заинтересовано в сотрудничестве с Массимилиано Аллегри. 

Напомним, форвард сборной Украины Назарий Русин готовится вернуться в один из клубов УПЛ. 

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров ищет новых потенциальных дебютантов в середняке чемпионата Украины. 

Боксер Майк Тайсон стал обладателем фешенебельного дома на побережье Флориды, за который он заплатил большие деньги. 

Донецкий "Шахтер" может совершить один из самых крупных трансферов в своей истории ради молодой звезды. 

спорт футбол Артем Довбик тренер ФК Рома (Рим) Клаудио Раньери

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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