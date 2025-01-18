Раньери принял решение уйти из Ромы, в которой выступает Довбик

Клаудио Раньери указывает на нового тренера "Ромы". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Форвард сборной Украины Артем Довбик сможет поработать под руководством уже четвертого тренера в "Роме", если останется в римской команде и на следующий сезон. Летом у "джалоросси" появится новый наставник.

Клаудио Раньери подтвердил желание уйти из клуба, сообщает FootballTalk.

Читайте также:

В 21-м туре чемпионата Италии "Рома" обыграла дома "Дженоа" со счетом 3:1, а Артем Довбик забил свой 11 гол за команду. Беспроигрышная серия "волков" достигла шести поединков во всех турнирах. Но вскоре команду ждут очередные изменения.

Артем Довбик на разминке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Новый тренер "Ромы"

Опытный Клаудио Раньери стал третьим наставником "джалоросси" в этом сезоне. Команда начала выступление под руководством Даниэле Де Росси, которого в сентябре 2024 года заменил Иван Юрич. Он продержался на этом посту всего два месяца, прежде чем уступить место Клаудио Раньери.

Бывший тренер "Лестера" и "Челси" уже вышел на пенсию, но согласился возглавить "Рому" до конца сезона. Раньери удалось стабилизировать результаты команды, после чего он снова подтвердил желание повторно завершить карьеру в конце нынешнего сезона.

Пока не известно, кто станет следующим главным тренером "Ромы". Ранее руководство клуба было заинтересовано в сотрудничестве с Массимилиано Аллегри.

Напомним, форвард сборной Украины Назарий Русин готовится вернуться в один из клубов УПЛ.

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров ищет новых потенциальных дебютантов в середняке чемпионата Украины.

Боксер Майк Тайсон стал обладателем фешенебельного дома на побережье Флориды, за который он заплатил большие деньги.

Донецкий "Шахтер" может совершить один из самых крупных трансферов в своей истории ради молодой звезды.