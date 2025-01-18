Раньєрі ухвалив рішення піти з Роми, в якій виступає Довбик

Клаудіо Раньєрі вказує на нового тренера "Роми". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Форвард збірної України Артем Довбик зможе попрацювати під керівництвом уже четвертого тренера в "Ромі", якщо залишиться в римській команді й на наступний сезон. Влітку у "джалороссі" з'явиться новий наставник.

Клаудіо Раньєрі підтвердив бажання піти з клубу, повідомляє FootballTalk.

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У 21-му турі чемпіонату Італії "Рома" обіграла вдома "Дженоа" з рахунком 3:1, а Артем Довбик забив свій 11 гол за команду. Безпрограшна серія "вовків" досягла шести поєдинків у всіх турнірах. Але незабаром на команду чекають чергові зміни.

Артем Довбик на розминці. Фото: instagram.com/officialasroma/

Новий тренер "Роми"

Досвідчений Клаудіо Раньєрі став третім наставником "джалороссі" цього сезону. Команда розпочала виступ під керівництвом Даніеле Де Россі, якого у вересні 2024 року замінив Іван Юрич. Він протримався на цій посаді всього два місяці, перш ніж поступитися місцем Клаудіо Раньєрі.

Колишній тренер "Лестера" і "Челсі" уже вийшов на пенсію, але погодився очолити "Рому" до кінця сезону. Раньєрі вдалося стабілізувати результати команди, після чого він знову підтвердив бажання повторно завершити кар'єру наприкінці нинішнього сезону.

Наразі не відомо, хто стане наступним головним тренером "Роми". Раніше керівництво клубу було зацікавлене у співпраці з Массіміліано Аллегрі.

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