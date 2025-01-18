Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У команді Довбика знову змінять тренера — що чекає на Раньєрі arrow

У команді Довбика знову змінять тренера — що чекає на Раньєрі

18 січня 2025 13:41
Станіслав Костюк - Редактор
Раньєрі ухвалив рішення піти з Роми, в якій виступає Довбик
Клаудіо Раньєрі вказує на нового тренера "Роми". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард збірної України Артем Довбик зможе попрацювати під керівництвом уже четвертого тренера в "Ромі", якщо залишиться в римській команді й на наступний сезон. Влітку у "джалороссі" з'явиться новий наставник. 

Клаудіо Раньєрі підтвердив бажання піти з клубу, повідомляє FootballTalk

Читайте також:

У 21-му турі чемпіонату Італії "Рома" обіграла вдома "Дженоа" з рахунком 3:1, а Артем Довбик забив свій 11 гол за команду. Безпрограшна серія "вовків" досягла шести поєдинків у всіх турнірах. Але незабаром на команду чекають чергові зміни.

Артем Довбик
Артем Довбик на розминці. Фото: instagram.com/officialasroma/

Новий тренер "Роми" 

Досвідчений Клаудіо Раньєрі став третім наставником "джалороссі" цього сезону. Команда розпочала виступ під керівництвом Даніеле Де Россі, якого у вересні 2024 року замінив Іван Юрич. Він протримався на цій посаді всього два місяці, перш ніж поступитися місцем Клаудіо Раньєрі.

Колишній тренер "Лестера" і "Челсі" уже вийшов на пенсію, але погодився очолити "Рому" до кінця сезону. Раньєрі вдалося стабілізувати результати команди, після чого він знову підтвердив бажання повторно завершити кар'єру наприкінці нинішнього сезону.

Наразі не відомо, хто стане наступним головним тренером "Роми". Раніше керівництво клубу було зацікавлене у співпраці з Массіміліано Аллегрі. 

Нагадаємо, форвард збірної України Назарій Русин готується повернутися в один із клубів УПЛ. 

Головний тренер національної команди Сергій Ребров шукає нових потенційних дебютантів у середняку чемпіонату України. 

Боксер Майк Тайсон став володарем фешенебельного будинку на узбережжі Флориди, за який він заплатив великі гроші. 

Донецький "Шахтар" може здійснити один із найбільших трансферів у своїй історії заради молодої зірки.

спорт футбол Артем Довбик тренер ФК Рома (Рим) Клаудіо Раньєрі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:22 У Києві посадовиця вимагала в пораненого бійця 5 тисяч доларів

15:18 Дрони РФ у Румунії — нові місця падіння після атаки на Одещину

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15:11 Приємний сюрприз на вихідні — прогноз погоди у Києві на завтра

14:59 Київський суддя держкоштом профінансував армію РФ — деталі схеми

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:58 ШІ показав, як можуть виглядати кнопкові телефони у майбутньому

14:47 Чоловік продавав вигадані авто на Одещині — скількох людей ошукав

14:45 Ціни на пальне у Польщі — на скільки в Україні дешевший бензин

14:30 Люблю Україну — Світоліна повідомила, чому обіграла Паоліні

14:30 Найкращі сфери для підробітку — де в Україні платять найбільше

15:22 У Києві посадовиця вимагала в пораненого бійця 5 тисяч доларів

15:18 Дрони РФ у Румунії — нові місця падіння після атаки на Одещину

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15:11 Приємний сюрприз на вихідні — прогноз погоди у Києві на завтра

14:59 Київський суддя держкоштом профінансував армію РФ — деталі схеми

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:58 ШІ показав, як можуть виглядати кнопкові телефони у майбутньому

14:47 Чоловік продавав вигадані авто на Одещині — скількох людей ошукав

14:45 Ціни на пальне у Польщі — на скільки в Україні дешевший бензин

14:30 Люблю Україну — Світоліна повідомила, чому обіграла Паоліні

14:30 Найкращі сфери для підробітку — де в Україні платять найбільше

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту