Рома здобула вольову перемогу у Серії А завдяки голу Довбика

Гравець римської "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

У італійській Серії А тривають матчі 22 туру. Свій матч вже зіграла команда одного із лідерів збірної України.

Римська "Рома" здобула вольову гостьову перемогу над "Удінезе", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Один із голів забив українець Артем Довбик. Завдяки цьому результату "Рома" перервала жахливу безвиграшну гостьову серію, яка тривала з початку сезону і вже нараховувала 18 матчів.

"Рома" вирвала перемогу в "Удінезе"

Перший тайм матчу "Удінезе" — "Рома" досить довго тривав без забитих м'ячів. Однак, на 38 хвилині рахунок все ж було відкрито — відзначився форвард господарів Лукка.

У другому таймі тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі провів ряд змін, і вони почали приносити результат. На 50 хвилині Лоренцо Пеллегріні зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

На 64 хвилині римляни заробили право на ще один пенальті. Цього разу до позначки підійшов Артем Довбик і впевнено реалізував свій шанс.

Наприкінці матчу гравці "Удінезе" спробували організувати штурм на ворота гостей, однак він не приніс результатів. "Рома" перериває безвиграшну гостьову серію, яка розпочалась ще на старті сезону.

"Удінезе" — "Рома" — 1:2

Голи: Лукка, 38 — Пеллегріні, 50 (пен), Довбик, 64 (пен).

"Удінезе": Сава, Крістіансен, Бійол, Туре (Кабаселе, 7), Модесто (Санчес, 78), Ловріч (Еккеленкамп, 66), Карлстрьом (Атта, 66), Паєро (Пафунді, 77), Земура, Товен, Лукка

"Рома": Свілар, Манчіні, Н'Діка, Ренш (Залевський,70), Челік (Шомуродов, 46), Коне, Пізіллі, Анхеліньо, Бальданці (Ель-Шаараві,58), Пеллегріні (Крістанте, 81), Довбик (Дібала, 81).

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