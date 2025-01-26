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Рома благодаря Довбику преодолела "проклятие" гостевых матчей

26 января 2025 18:45
Александр Ильющенков - Редактор
Рома одержала волевую победу в Серии А благодаря голу Довбика
Игрок римской "Ромы" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Александр Ильющенков - Редактор

В итальянской Серии А продолжаются матчи 22 тура. Свой матч уже сыграла команда одного из лидеров сборной Украины.

Римская "Рома" одержала волевую гостевую победу над "Удинезе", сообщает портал Новини.LIVE. 

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Один из голов забил украинец Артем Довбик. Благодаря этому результату "Рома" прервала ужасную безвыигрышную гостевую серию, которая длилась с начала сезона и уже насчитывала 18 матчей.

 

"Рома" вырвала победу у "Удинезе"

Первый тайм матча "Удинезе" — "Рома" довольно долго длился без забитых мячей. Однако, на 38 минуте счет все же был открыт — отличился форвард хозяев Лукка.

В втором тайме тренер "Ромы" Клаудио Раньери провел ряд изменений, и они начали приносить результат. На 50 минуте Лоренцо Пеллегрини сравнял счет, реализовав пенальти.

На 64 минуте римляне заработали право на еще один пенальти. На этот раз к отметке подошел Артем Довбик и уверенно реализовал свой шанс.

В конце матча игроки "Удинезе" попытались организовать штурм на ворота гостей, однако он не принес результатов. "Рома" прерывает безвыигрышную гостевую серию, которая началась еще на старте сезона.

"Удинезе" — "Рома" — 1:2 

Голы: Лукка, 38 — Пеллегрини, 50 (пен), Довбик, 64 (пен).

"Удинезе": Сава, Кристиансен, Бийол, Туре (Кабаселе, 7), Модесто (Санчес, 78), Ловрич (Эккеленкамп, 66), Карлстрём (Атта, 66), Паэро (Пафунди, 77), Земура, Товен, Лукка.

"Рома": Свилар, Манчини, Н'Дика, Ренш (Залевский,70), Челик (Шомуродов, 46), Коне, Пизилли, Анхелиньо, Бальданци (Эль-Шаарави,58), Пеллегрини (Кристанте, 81), Довбик (Дибала, 81).

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