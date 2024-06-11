Роман Яремчук вивів збірну України вперед на початку матчу з Молдовою

Роман Яремчук перед стартовим свистком. Фото: скриншот Megogo

Збірна Молдови прийняла національну команду України у товариському матчі. Підопічні Сергія Реброва проводять фінальний контрольний спаринг перед Євро-2024.

Ребров знову змінив склад на поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У ворота збірної України повернувся Андрій Лунін, а місце центрального форварда зайняв Роман Яремчук. Він же став автором першого забитого у матчі голу вже на другій хвилині гри.

Збірна України перед матчем Фото: скриншот Megogo

Україна швидко повела у рахунку

Команда Реброва розвела м'яч із центру поля та одразу ж взяла під контроль гру. Перша атака збірної України виявилася результативною. Роман Яремчук скористався помилкою оборони захисників Молдови та перекинув м'яч через воротаря, 0:1!

Це 15 гол Яремчука у 50 матчі за збірну України. Буквально через чотири хвилини "синьо-жовті" могли збільшити перевагу в рахунку, але Яремчук не зумів оформити дубль після прострілу від Судакова.

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