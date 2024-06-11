Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Роман Яремчук вывел вперед сборную Украины — видео гола arrow

Роман Яремчук вывел вперед сборную Украины — видео гола

11 июня 2024 19:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед в начале матча с Молдовой
Роман Яремчук перед стартовым свистком. Фото: скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Молдовы приняла национальную команду Украины в товарищеском матче. Подопечные Сергея Реброва проводят финальный контрольный спарринг перед Евро-2024. 

Ребров снова изменил состав на поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В ворота сборной Украины вернулся Андрей Лунин, а место центрального форварда занял Роман Яремчук. Он же стал автором первого забитого в матче гола уже на третьей минуте игры. 

Сборная Украины
Сборная Украины перед матчем. Фото: скриншот Megogo

Украина быстро повела в счете

Команда Реброва развела мяч с центра поля и сразу же взяла под контроль игру. Первая же атака сборной Украины оказалась результативной. Роман Яремчук воспользовался ошибкой обороны защитников Молдовы и перебросил мяч через вратаря, 0:1! 

Это 15 гол Яремчука в 50 матче за сборную Украины. Буквально четыре минуты спустя "сине-желтые" могли увеличить преимущество в счете, но Яремчук не сумел оформить дубль после прострела от Судакова. 

Напомним, Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" продаст игрока после Евро-2024.

Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

Пьяного Фьюри вывели из бара, когда он не мог стоять на ногах — видео. 

Сборная Украины "установила рекорд" на Евро-2024. 

Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Молдова

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина