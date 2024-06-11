Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед в начале матча с Молдовой

Роман Яремчук вывел вперед сборную Украины — видео гола
Сборная Молдовы приняла национальную команду Украины в товарищеском матче. Подопечные Сергея Реброва проводят финальный контрольный спарринг перед Евро-2024.
Ребров снова изменил состав на поединок, сообщает портал Новини.LIVE.
В ворота сборной Украины вернулся Андрей Лунин, а место центрального форварда занял Роман Яремчук. Он же стал автором первого забитого в матче гола уже на третьей минуте игры.
Украина быстро повела в счете
Команда Реброва развела мяч с центра поля и сразу же взяла под контроль игру. Первая же атака сборной Украины оказалась результативной. Роман Яремчук воспользовался ошибкой обороны защитников Молдовы и перебросил мяч через вратаря, 0:1!
Это 15 гол Яремчука в 50 матче за сборную Украины. Буквально четыре минуты спустя "сине-желтые" могли увеличить преимущество в счете, но Яремчук не сумел оформить дубль после прострела от Судакова.
Напомним, Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" продаст игрока после Евро-2024.
Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.
Пьяного Фьюри вывели из бара, когда он не мог стоять на ногах — видео.
Сборная Украины "установила рекорд" на Евро-2024.
Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды.
Читайте Новини.LIVE!