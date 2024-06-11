Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед в начале матча с Молдовой

Роман Яремчук перед стартовым свистком. Фото: скриншот Megogo

Сборная Молдовы приняла национальную команду Украины в товарищеском матче. Подопечные Сергея Реброва проводят финальный контрольный спарринг перед Евро-2024.

Ребров снова изменил состав на поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

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В ворота сборной Украины вернулся Андрей Лунин, а место центрального форварда занял Роман Яремчук. Он же стал автором первого забитого в матче гола уже на третьей минуте игры.

Сборная Украины перед матчем. Фото: скриншот Megogo

Украина быстро повела в счете

Команда Реброва развела мяч с центра поля и сразу же взяла под контроль игру. Первая же атака сборной Украины оказалась результативной. Роман Яремчук воспользовался ошибкой обороны защитников Молдовы и перебросил мяч через вратаря, 0:1!

Это 15 гол Яремчука в 50 матче за сборную Украины. Буквально четыре минуты спустя "сине-желтые" могли увеличить преимущество в счете, но Яремчук не сумел оформить дубль после прострела от Судакова.

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