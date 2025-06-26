Видалене відео Бражка з Квітковою викликало нову хвилю чуток

Володимир Бражко у збірній України. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Гравець київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко знову опинився в центрі уваги — цього разу не через футбол. Ідеться знову про ймовірний роман із телезіркою Дар'єю Квітковою.

На своїй сторінці в Instagram він виклав відео, де його емоційно зустрічає блондинка, зовні дуже схожа на відому блогерку Дар'ю Квіткову. Незабаром це відео зникло — футболіст його видалив.

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Дар'я Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Цей вчинок моментально викликав хвилю обговорень у соціальних мережах. Шанувальники пари впевнені — на кадрах дійсно була Квіткова. Для багатьох це стало ще одним підтвердженням чуток про роман між Дар'єю та Володимиром, які ходять уже декілька місяців.

Дар'я Квіткова в елегантному вбранні. Фото: instagram.com/kvittkova/

Що відомо про стосунки Бражка та Квіткової

Раніше пара вже потрапляла в поле зору фанатів: спільні появи на заходах, обіймашки біля автобуса збірної, ніжності на весіллі друзів. У TikTok вони обмінювалися жартівливими репліками, а Бражко навіть прокоментував відео Квіткової, на що вона відповіла лайком. Тоді ж футболіст уперше публічно назвав її "дівчиною", не приховуючи близьких стосунків.

Інсайдери стверджують, що роман триває не так довго, але стосунки — справжні. За словами близьких до пари джерел, "між ними вирують почуття". З огляду на загальну увагу до обох постатей — телезірки з аудиторією та молодого відомого спортсмена — кожен новий жест стає подією.

Офіційних коментарів від Бражка та Квіткової поки що немає. Але публіка вже все сказала за них.

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