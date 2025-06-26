Удаленное видео Бражко с Квитковой вызвало новую волну слухов

Владимир Бражко в сборной Украины. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко вновь оказался в центре внимания — на этот раз не из-за футбола. Речь снова идет о предполагаемом романе с телезвездой Дарьей Квитковой.

На своей странице в Instagram он выложил видео, где его эмоционально встречает блондинка, внешне очень похожая на известную блогершу Дарью Квиткову. Вскоре это видео исчезло — футболист его удалил.

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Дарья Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Этот поступок моментально вызвал волну обсуждений в социальных сетях. Поклонники пары уверены — на кадрах действительно была Квиткова. Для многих это стало еще одним подтверждением слухов о романе между Дарьей и Владимиром, которые ходят уже несколько месяцев.

Дарья Квиткова в элегантном наряде. Фото: instagram.com/kvittkova/

Что известно об отношениях Бражко и Квитковой

Ранее пара уже попадала в поле зрения фанатов: совместные появления на мероприятиях, обнимашки у автобуса сборной, нежности на свадьбе друзей. В TikTok они обменивались шуточными репликами, а Бражко даже прокомментировал видео Квитковой, на что она ответила лайком. Тогда же футболист впервые публично назвал ее "девушкой", не скрывая близких отношений.

Инсайдеры утверждают, что роман длится не так долго, но отношения — настоящие. По словам близких к паре источников, "между ними бушуют чувства". Учитывая общее внимание к обеим фигурам — телезвезде с аудиторией и молодому известному спортсмену — каждый новый жест становится событием.

Официальных комментариев от Бражко и Квитковой пока нет. Но публика уже все сказала за них.

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