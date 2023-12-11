Романчук завоював другу медаль чемпіонату Європи
У Румунії на чемпіонаті Європи на короткій воді олімпійський призер Михайло Романчук виграв вже дві нагороди. Обидві бронзового ґатунку.
Романчук став третім у двох індивідуальних дисциплінах, повідомив портал Новини.LIVE.
Бронзові нагороди Романчука
10 грудня Романчук виступив у фіналі на дистанції 800 метрів вільним стилем. Українець показав час — 7:31.20. Цей показник дозволив йому виграти бронзову нагороду.
Випередили українця лише Деніел Віффен з Ірландії (7.20,46) та француз Давид Обрі (7:30.32).
Зазначимо, що 7 грудня в Отопені Романчук виграв бронзу на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Тоді також переміг Віффер, а Обрі став другим.
Також в останній день турніру виступив 18-річний українець Олександр Желтяков. На дистанції 200 метрів на спині він став четвертим у фіналі та побив рекорд України з результатом 1:51.10. Попереднім рекордсменом був Антон Бугайов — 1:53.88.
Зазначимо, що до чемпіонату Європи у Отопені Романчук лише раз завойовував медаль на короткій воді — він виграв золоту медаль у 2017 році в Копенгагені на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
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