Романчук завоював другу медаль чемпіонату Європи

Михайло Романчук. Фото: instagram.com/misha_romanchuk

У Румунії на чемпіонаті Європи на короткій воді олімпійський призер Михайло Романчук виграв вже дві нагороди. Обидві бронзового ґатунку.

Романчук став третім у двох індивідуальних дисциплінах, повідомив портал Новини.LIVE.

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Михайло Романчук. Фото: instagram.com/misha_romanchuk

Бронзові нагороди Романчука

10 грудня Романчук виступив у фіналі на дистанції 800 метрів вільним стилем. Українець показав час — 7:31.20. Цей показник дозволив йому виграти бронзову нагороду.

Випередили українця лише Деніел Віффен з Ірландії (7.20,46) та француз Давид Обрі (7:30.32).

Зазначимо, що 7 грудня в Отопені Романчук виграв бронзу на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Тоді також переміг Віффер, а Обрі став другим.

Також в останній день турніру виступив 18-річний українець Олександр Желтяков. На дистанції 200 метрів на спині він став четвертим у фіналі та побив рекорд України з результатом 1:51.10. Попереднім рекордсменом був Антон Бугайов — 1:53.88.

Зазначимо, що до чемпіонату Європи у Отопені Романчук лише раз завойовував медаль на короткій воді — він виграв золоту медаль у 2017 році в Копенгагені на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

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