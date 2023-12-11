Романчук завоевал вторую медаль чемпионата Европы
В Румынии на чемпионате Европы на короткой воде олимпийский призер Михаил Романчук выиграл уже две награды. Оба бронзовые.
Романчук стал третьим по двум индивидуальным дисциплинам, сообщил портал Новини.LIVE.
Бронзовые награды Романчука
10 декабря Романчук выступил в финале на дистанции 800 метров вольным стилем. Украинец показал время — 7:31.20. Этот показатель позволил ему выиграть бронзовую награду.
Опередили украинца только Дэниел Виффен из Ирландии (7:20,46) и француз Давид Обри (7:30:32).
Отметим, что 7 декабря в Отопене Романчук выиграл бронзу на дистанции 1500 м вольным стилем. Тогда победил Виффер, а Обри стал вторым.
Также в последний день турнира выступил 18-летний украинец Александр Желтяков. На дистанции 200 метров на спине стал четвертым в финале и побил рекорд Украины с результатом 1:51.10. Предыдущим рекордсменом был Антон Бугаев — 1:53.88.
Отметим, что до чемпионата Европы в Отопене Романчук только раз завоевывал медаль на короткой воде — он выиграл золотую медаль в 2017 году в Копенгагене на дистанции 1500 метров вольным стилем.
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