Романчук завоевал вторую медаль чемпионата Европы

Михаил Романчук. Фото: instagram.com/misha_romanchuk

В Румынии на чемпионате Европы на короткой воде олимпийский призер Михаил Романчук выиграл уже две награды. Оба бронзовые.

Романчук стал третьим по двум индивидуальным дисциплинам, сообщил портал Новини.LIVE.

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Михаил Романчук. Фото: instagram.com/misha_romanchuk

Бронзовые награды Романчука

10 декабря Романчук выступил в финале на дистанции 800 метров вольным стилем. Украинец показал время — 7:31.20. Этот показатель позволил ему выиграть бронзовую награду.

Опередили украинца только Дэниел Виффен из Ирландии (7:20,46) и француз Давид Обри (7:30:32).

Отметим, что 7 декабря в Отопене Романчук выиграл бронзу на дистанции 1500 м вольным стилем. Тогда победил Виффер, а Обри стал вторым.

Также в последний день турнира выступил 18-летний украинец Александр Желтяков. На дистанции 200 метров на спине стал четвертым в финале и побил рекорд Украины с результатом 1:51.10. Предыдущим рекордсменом был Антон Бугаев — 1:53.88.

Отметим, что до чемпионата Европы в Отопене Романчук только раз завоевывал медаль на короткой воде — он выиграл золотую медаль в 2017 году в Копенгагене на дистанции 1500 метров вольным стилем.

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