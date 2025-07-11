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Головна Спорт Роналду сам обиратиме матчі, в яких буде грати

Роналду сам обиратиме матчі, в яких буде грати

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 19:03
Роналду вирішує, коли грати — новий підхід в Аль-Насрі
Кріштіану Роналду в матчі за "Аль-Наср". Фото: instagram.com/cristiano/

Досвідчений футболіст Кріштіану Роналду офіційно продовжив контракт із саудівським "Аль-Насром" до 2027 року. В угоді є особливий пункт, яким може похвалитися не кожен гравець.

Португалець сам обиратиме, в яких матчах брати участь, повідомляє Arab News.

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Відомо, що 40-річний португалець аргументує таке рішення наміром уникнути зайвого навантаження та мінімізувати ризик травм. За такого підходу Кріштіану Роналду зможе плавно утримувати форму та зосередитися на ключових матчах і підготовці до чемпіонату світу 2026 року.

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Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: instagram.com/cristiano/

Головна мета Роналду

У сезоні 2024/25 Роналду забив 35 голів у 41 матчі за "Аль-Наср" та став найкращим бомбардиром Саудівської Про ліги. Однак великий ігровий об'єм призвів до втоми та кількох дрібних травм, що змусило португальця переглянути підхід.

Тепер у календарі клубу з'явиться "зелене світло". Роналду виходитиме тільки в тих іграх, де необхідний його досвід. В інших матчах "Аль-Наср" розраховуватиме на ротацію. Сам Роналду заявив, що хоче бути "готовим не тільки для клубу, а й для збірної", особливо з оглядкою на ЧС-2026.

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Для клубу це означає більш ефективне використання легенди. Такий підхід — не просто дбайливе ставлення до перемоги, а й стратегія довгострокового лідерства. Важливо, що "Аль-Наср", як й раніше, прагне до трофеїв, включно з Лігою чемпіонів АФК.

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спорт футбол Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Аль-Наср ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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