Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду сам будет выбирать матчи, в которых сыграет

Роналду сам будет выбирать матчи, в которых сыграет

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 19:03
Роналду решает, когда играть — новый подход в Аль‑Насре
Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: instagram.com/cristiano/

Опытный футболист Криштиану Роналду официально продлил контракт с саудовским "Аль‑Насром" до 2027 года. В соглашении есть особый пункт, которым может похвастаться не каждый игрок.

Португалец сам будет выбирать, в каких матчах участвовать, сообщает Arab News

Реклама
Читайте также:

Известно, что 40-летний португалец аргументирует такое решение намерением избежать лишней нагрузки и минимизировать риск травм. При таком подходе Криштиану Роналду сможет плавно удерживать форму и сосредоточиться на ключевых матчах и подготовке к чемпионату мира в 2026 году. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/

Главная цель Роналду

В сезоне 2024/25 Роналду забил 35 голов в 41 матче за "Аль‑Наср" и стал лучшим бомбардиром Саудовской Про лиги. Однако большой игровой объем привел к утомлению и нескольким мелким травмам, что заставило португальца пересмотреть подход. 

Теперь в календаре клуба появится "зелёный свет". Роналду будет выходить только в тех играх, где необходим его опыт. В остальных матчах "Аль‑Наср" будет рассчитывать на ротацию. Сам Роналду заявил, что хочет быть "готов не только для клуба, но и для сборной", особенно с оглядкой на ЧМ‑2026. 

Для клуба это означает более эффективное использование легенды. Такой подход — не просто бережное отношение к победе, но и стратегия долгосрочного лидерства. Важно, что "Аль‑Наср" по-прежнему стремится к трофеям, включая Лигу чемпионов АФК. 

Напомним, стали известны причины, из-за которых Младен Бартулович покинул "Ворсклу" через месяц после прихода в клуб. 

У Александра Зинченко появилась новая возможность остаться в Лондоне, но не в "Арсенале". 

Ярослава Магучих готовится к важнейшим стартам сезона — где выступит украинка

Опубликована стоимость трансляции боя-реванша Даниэля Дюбуа с Александром Усиком, которая отличается в Украины и других странах. 

спорт футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации