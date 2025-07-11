Роналду решает, когда играть — новый подход в Аль‑Насре

Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: instagram.com/cristiano/

Опытный футболист Криштиану Роналду официально продлил контракт с саудовским "Аль‑Насром" до 2027 года. В соглашении есть особый пункт, которым может похвастаться не каждый игрок.

Португалец сам будет выбирать, в каких матчах участвовать, сообщает Arab News.

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Известно, что 40-летний португалец аргументирует такое решение намерением избежать лишней нагрузки и минимизировать риск травм. При таком подходе Криштиану Роналду сможет плавно удерживать форму и сосредоточиться на ключевых матчах и подготовке к чемпионату мира в 2026 году.

Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/

Главная цель Роналду

В сезоне 2024/25 Роналду забил 35 голов в 41 матче за "Аль‑Наср" и стал лучшим бомбардиром Саудовской Про лиги. Однако большой игровой объем привел к утомлению и нескольким мелким травмам, что заставило португальца пересмотреть подход.

Теперь в календаре клуба появится "зелёный свет". Роналду будет выходить только в тех играх, где необходим его опыт. В остальных матчах "Аль‑Наср" будет рассчитывать на ротацию. Сам Роналду заявил, что хочет быть "готов не только для клуба, но и для сборной", особенно с оглядкой на ЧМ‑2026.

Для клуба это означает более эффективное использование легенды. Такой подход — не просто бережное отношение к победе, но и стратегия долгосрочного лидерства. Важно, что "Аль‑Наср" по-прежнему стремится к трофеям, включая Лигу чемпионов АФК.

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