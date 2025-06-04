Ліга націй — Роналду не допоможе Португалії в півфіналі

Роналду травмувався і пропустить важливий матч Ліги Націй
У середу, 4 червня, у Мюнхені відбудеться один із найочікуваніших матчів Ліги націй. Збірна Португалії зустрінеться з Німеччиною в півфіналі турніру.
Гра пройде на стадіоні "Альянц Арена" та розпочнеться о 21:00 за місцевим часом, повідомляє портал Новини.LIVE.
Португальці є переможцями першого розіграшу Ліги націй у 2019 році. Вони знову дісталися до стадії півфіналу, впевнено пройшовши групу. Німеччина вперше вийшла до четвірки найсильніших, і тепер перед ними відкрито реальну можливість зіграти у фіналі домашнього турніру.
Обидві збірні підходять до матчу із серйозними очікуваннями. Перемога дасть шанс поборотися за титул у фіналі, який відбудеться 8 червня, також у Мюнхені.
Роналду не зіграє за збірну Португалії
Однак "лузітанам" доведеться обійтися без свого капітана. Кріштіану Роналду отримав травму на ранковому тренуванні в день матчу і не вийде на поле. Медичний штаб команди ухвалив рішення не ризикувати здоров'ям ветерана і надав йому відпочинок.
Роналду був налаштований взяти участь у поєдинку та допомогти своїй збірній в одному з ключових матчів року. Але пошкодження виявилося досить чутливим, і тренерський штаб вважав за краще зіграти безпечно.
На рахунку Кріштіану 128 голів у 206 матчах за збірну Португалії. Він залишається найкращим бомбардиром в історії міжнародного футболу та рекордсменом за кількістю голів на рівні збірних.
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