Ліга націй — Роналду не допоможе Португалії в півфіналі

Кріштіану Роналду у складі збірної Португалії. Фото: instagram.com/cristiano/

У середу, 4 червня, у Мюнхені відбудеться один із найочікуваніших матчів Ліги націй. Збірна Португалії зустрінеться з Німеччиною в півфіналі турніру.

Гра пройде на стадіоні "Альянц Арена" та розпочнеться о 21:00 за місцевим часом, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Португальці є переможцями першого розіграшу Ліги націй у 2019 році. Вони знову дісталися до стадії півфіналу, впевнено пройшовши групу. Німеччина вперше вийшла до четвірки найсильніших, і тепер перед ними відкрито реальну можливість зіграти у фіналі домашнього турніру.

Кріштіану Роналду з уболівальниками. Фото: instagram.com/cristiano/

Обидві збірні підходять до матчу із серйозними очікуваннями. Перемога дасть шанс поборотися за титул у фіналі, який відбудеться 8 червня, також у Мюнхені.

Роналду не зіграє за збірну Португалії

Однак "лузітанам" доведеться обійтися без свого капітана. Кріштіану Роналду отримав травму на ранковому тренуванні в день матчу і не вийде на поле. Медичний штаб команди ухвалив рішення не ризикувати здоров'ям ветерана і надав йому відпочинок.

Роналду був налаштований взяти участь у поєдинку та допомогти своїй збірній в одному з ключових матчів року. Але пошкодження виявилося досить чутливим, і тренерський штаб вважав за краще зіграти безпечно.

На рахунку Кріштіану 128 голів у 206 матчах за збірну Португалії. Він залишається найкращим бомбардиром в історії міжнародного футболу та рекордсменом за кількістю голів на рівні збірних.

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