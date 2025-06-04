Лига наций — Роналду не поможет Португалии в полуфинале

Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/

В среду, 4 июня, в Мюнхене состоится один из самых ожидаемых матчей Лиги наций. Сборная Португалии встретится с Германией в полуфинале турнира.

Игра пройдет на стадионе "Альянц Арена" и начнется в 21:00 по местному времени, сообщает портал Новини.LIVE.

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Португальцы являются победителями первого розыгрыша Лиги наций в 2019 году. Они вновь добрались до стадии полуфинала, уверенно пройдя группу. Германия впервые вышла в четверку сильнейших, и теперь перед ними открыта реальная возможность сыграть в финале домашнего турнира.

Криштиану Роналду с болельщиками. Фото: instagram.com/cristiano/

Обе сборные подходят к матчу с серьезными ожиданиями. Победа даст шанс побороться за титул в финале, который пройдет 8 июня, также в Мюнхене.

Роналду не сыграет за сборную Португалии

Однако "лузитанам" придется обойтись без своего капитана. Криштиану Роналду получил травму на утренней тренировке в день матча и не выйдет на поле. Медицинский штаб команды принял решение не рисковать здоровьем ветерана и предоставил ему отдых.

Роналду был настроен принять участие в поединке и помочь своей сборной в одном из ключевых матчей года. Но повреждение оказалось достаточно чувствительным, и тренерский штаб предпочел сыграть безопасно.

На счету Криштиану 128 голов в 206 матчах за сборную Португалии. Он остается лучшим бомбардиром в истории международного футбола и рекордсменом по числу голов на уровне сборных.

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