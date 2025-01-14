Роналду вирішив, де продовжить кар'єру — деталі

Португальський форвард Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Зимове трансферне вікно продовжує приносити новини щодо переходів гравців. Одна з найпомітніших трансферних саг, схоже, підійшла до завершення.

Португальський форвард Кріштіану Роналду погодився продовжити контракт зі своїм нинішнім клубом, повідомляє A Bola.

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Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: instagram.com/cristiano

Роналду та новий контракт

Португалець не втратить у зарплаті. Вона залишиться такою ж як і була — 200 мільйонів євро на рік.

Крім того, керівництво клубу пообіцяло Роналду підсилити склад. І це, нібито, стало одним із ключових аргументів для португальця.

Цього сезону Кріштіану Роналду зіграв за "Аль-Наср" 20 матчів, забив 17 голів.

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