Роналду решил, где продолжит карьеру — детали

Роналду определился со своим будущим — куда перейдет легенда
Зимнее трансферное окно продолжает приносить новости по переходам игроков. Одна из наиболее заметных трансферных саг, похоже, подошла к завершению.
Португальский форвард Криштиану Роналду согласился продлить контракт со своим нынешним клубом, сообщает A Bola.
Его нынешнее соглашение с саудовским "Аль-Насром" действует до лета 2025 года. Его планируют продлить на год.
Роналду и новый контракт
Португалец не потеряет в зарплате. Она останется такой же, как и была — 200 миллионов евро в год.
Кроме того, руководство клуба пообещало Роналду усилить состав. И это, якобы, стало одним из ключевых аргументов для португальца.
В этом сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Аль-Наср" 20 матчей, забил 17 голов.
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