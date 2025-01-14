Роналду решил, где продолжит карьеру — детали

Португальский форвард Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Зимнее трансферное окно продолжает приносить новости по переходам игроков. Одна из наиболее заметных трансферных саг, похоже, подошла к завершению.

Португальский форвард Криштиану Роналду согласился продлить контракт со своим нынешним клубом, сообщает A Bola.

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Криштиану Роналду на тренировке. Фото:instagram.com/cristiano

Роналду и новый контракт

Португалец не потеряет в зарплате. Она останется такой же, как и была — 200 миллионов евро в год.

Кроме того, руководство клуба пообещало Роналду усилить состав. И это, якобы, стало одним из ключевых аргументов для португальца.

В этом сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Аль-Наср" 20 матчей, забил 17 голов.

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