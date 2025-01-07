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Роналду змінить клуб, щоб дати "останній бій" для Мессі

7 січня 2025 17:40
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Роналду може змінити клуб, шоб відновити протистояння з Мессі — деталі
Португальський форвард Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У світовому футболі назріває відновлення легендарного протистояння. Принаймні, чутки про це вже є.

Португальський форвард Кріштіану Роналду може змінити клуб, щоб дати "останній бій" аргентинцю Ліонелю Мессі, пише TalkSport.

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Роналду проти Мессі. Що відомо

Кріштіану Роналду не зіграє цього літа на клубному чемпіонаті світу у США. Його нинішній клуб "Аль-Наср" не пройшов кваліфікацію.

Клуб Ліонеля Мессі "Інтер" з Маямі буде брати участь у турнірі.

У ЗМІ пишуть, що "є припущення", що Роналду може залишити свій нинішній клуб наприкінці сезону та підписати контракт з іншим саудівським клубом, "Аль-Хілалем".

Який, на відміну від "Аль-Насра", зіграє на клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, ще одним варіантом продовження кар'єри для Кріштіану Роналду є повернення до Європи.

Гравець "Челсі" Михайло Мудрик може уникнути покарання за допінг.

"Арсенал" планує продати українця Олександра Зінченка, який вже давно не проходить до основного складу "канонірів".

Володимир Кличко тренується з учасником минулої Олімпіади. 

спорт футбол Ліонель Мессі Кріштіану Роналду спортсмени

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