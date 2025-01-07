Роналду може змінити клуб, шоб відновити протистояння з Мессі — деталі

Роналду змінить клуб, щоб дати "останній бій" для Мессі
У світовому футболі назріває відновлення легендарного протистояння. Принаймні, чутки про це вже є.
Португальський форвард Кріштіану Роналду може змінити клуб, щоб дати "останній бій" аргентинцю Ліонелю Мессі, пише TalkSport.
Усе може статися вже незабаром. А саме, влітку 2025 року.
Роналду проти Мессі. Що відомо
Кріштіану Роналду не зіграє цього літа на клубному чемпіонаті світу у США. Його нинішній клуб "Аль-Наср" не пройшов кваліфікацію.
Клуб Ліонеля Мессі "Інтер" з Маямі буде брати участь у турнірі.
У ЗМІ пишуть, що "є припущення", що Роналду може залишити свій нинішній клуб наприкінці сезону та підписати контракт з іншим саудівським клубом, "Аль-Хілалем".
Який, на відміну від "Аль-Насра", зіграє на клубному чемпіонаті світу.
Нагадаємо, ще одним варіантом продовження кар'єри для Кріштіану Роналду є повернення до Європи.
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