Роналду може змінити клуб, шоб відновити протистояння з Мессі — деталі

Португальський форвард Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

У світовому футболі назріває відновлення легендарного протистояння. Принаймні, чутки про це вже є.

Португальський форвард Кріштіану Роналду може змінити клуб, щоб дати "останній бій" аргентинцю Ліонелю Мессі, пише TalkSport.

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Роналду проти Мессі. Що відомо

Кріштіану Роналду не зіграє цього літа на клубному чемпіонаті світу у США. Його нинішній клуб "Аль-Наср" не пройшов кваліфікацію.

Клуб Ліонеля Мессі "Інтер" з Маямі буде брати участь у турнірі.

У ЗМІ пишуть, що "є припущення", що Роналду може залишити свій нинішній клуб наприкінці сезону та підписати контракт з іншим саудівським клубом, "Аль-Хілалем".

Який, на відміну від "Аль-Насра", зіграє на клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, ще одним варіантом продовження кар'єри для Кріштіану Роналду є повернення до Європи.

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