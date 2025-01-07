Роналду может сменить клуб, чтобы возобновить противостояние с Месси — детали

Португальский форвард Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

В мировом футболе назревает возобновление легендарного противостояния. По крайней мере, слухи об этом уже есть.

Португальский форвард Криштиану Роналду может сменить клуб, чтобы дать "последний бой" аргентинцу Лионелю Месси, пишет TalkSport.

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Роналду против Месси. Что известно

Криштиану Роналду не сыграет этим летом на клубном чемпионате мира в США. Его нынешний клуб "Аль-Наср" не прошел квалификацию.

Клуб Лионеля Месси "Интер" из Майами будет участвовать в турнире.

В СМИ пишут, что "есть предположение", что Роналду может покинуть свой нынешний клуб в конце сезона и подписать контракт с другим саудовским клубом, "Аль-Хилалем".

Который, в отличие от "Аль-Насра", сыграет на клубном чемпионате мира.

Напомним, еще одним вариантом продолжения карьеры для Криштиану Роналду является возвращение в Европу.

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