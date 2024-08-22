Роналду став першою людиною, яка встановила унікальний рекорд у YouTube

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Португальський спортсмен Кріштіану Роналду продовжує встановлювати рекорди. Цього разу йдеться не про подвиги на футбольному полі.

Роналду став автором унікального досягнення на YouTube, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кріштіану Роналду завів власний канал у YouTube. Відомий 39-річний футболіст збирається розповідати про своє життя та кар'єру, а також запрошувати зірок спорту та шоубізнесу з унікальними та ексклюзивними історіями.

Рекорд Роналду

Усього за 90 хвилин на каналі UR Cristiano підписалося більше одного мільйона людей. Це унікальне досягнення, яке раніше нікому в історії YouTube не вдавалося.

Станом на п'ятницю, 22 серпня, на каналі Кріштіану Роналду вже 18,4 млн підписників та 19 відео. Футболіст не збирається зупинятися на досягнутому. Він уже одержав від YouTube "Золоту кнопку" за перший мільйон підписників.

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