Роналду стал первый человеком, который установил уникальный рекорд в YouTube

Роналду установил уникальное достижение после того, как завел канал в YouTube
Португальский спортсмен Криштиану Роналду продолжает устанавливать рекорды. На этот раз речь идет не о подвигах на футбольном поле.
Роналду стал автором уникального достижение в YouTube, сообщает портал Новини.LIVE.
Криштиану Роналду завел собственный канал в YouTube. Известный 39-летний футболист собирается рассказывать о своей жизни и карьере, а также приглашать звезд спорта и шоу-бизнеса с уникальными и эксклюзивными историями.
Рекорд Роналду
Всего за 90 минут на канале UR Cristiano подписалось более одного миллиона человек. Это уникальное достижение, которое ранее никому в истории YouTube не удавалось.
По состоянию на пятницу, 22 августа, на канале Криштиану Роналду уже 18,4 млн подписчиков и 19 видео. Футболист не собирается останавливаться на достигнутом. Он уже получил от YouTube "Золотую кнопку" за первый миллион подписчиков.
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