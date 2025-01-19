Харлан пропонували громадянство Росії — що відомо

Росія пропонувала Харлан змінити громадянство після Олімпіади
В України хотіли "вкрасти" легендарну спортсменку. Звісно ж, це хотіла зробити Росія.
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розповіла виданню Tribuna.com, чи мала протягом кар'єри пропозиції щодо зміни громадянства.
За її словами, така пропозиція була. Вона була зі сторони Росії.
Що сказала Харлан
"Це було давно, і всі зрозуміли, що немає сенсу просто. З Росії. Це було після 12-го року. Та й слава Богу, що відвело", – розповіла Харлан.
У 2012 році відбулася Олімпіада в Лондоні. Тоді Ольга Харлан завоювала бронзову медаль, перемігши американку Маріель Загуніс.
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