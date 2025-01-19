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Росія пропонувала Харлан змінити громадянство після Олімпіади

19 січня 2025 13:10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Харлан пропонували громадянство Росії — що відомо
Українська фехтувальниця Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

В України хотіли "вкрасти" легендарну спортсменку. Звісно ж, це хотіла зробити Росія.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розповіла виданню Tribuna.com, чи мала протягом кар'єри пропозиції щодо зміни громадянства.

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За її словами, така пропозиція була. Вона була зі сторони Росії.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан
Українська фехтувальниця Ольга Харлан на тренуванні. Фото: instagram.com/olgakharlan

Що сказала Харлан

"Це було давно, і всі зрозуміли, що немає сенсу просто. З Росії. Це було після 12-го року. Та й слава Богу, що відвело", – розповіла Харлан.

У 2012 році відбулася Олімпіада в Лондоні. Тоді Ольга Харлан завоювала бронзову медаль, перемігши американку Маріель Загуніс. 

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спорт громадянство Ольга Харлан Фехтування Росія

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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