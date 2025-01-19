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Россия предлагала Харлан сменить гражданство после Олимпиады

19 января 2025 13:10
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Харлан предлагали гражданство России — что известно
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

У Украины хотели "украсть" легендарную спортсменку. Конечно же, это хотела сделать Россия.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала изданию Tribuna.com, имела ли на протяжении карьеры предложения по смене гражданства.

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По ее словам, такое предложение было. Оно было со стороны России.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан на тренировке. Фото:instagram.com/olgakharlan

Что сказала Харлан

"Это было давно, и все поняли, что нет смысла просто. Из России. Это было после 12-го года. Да и слава Богу, что отвело", – рассказала Харлан.

В 2012 году состоялась Олимпиада в Лондоне. Тогда Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль, победив американку Мариэль Загунис.

Напомним, киевское "Динамо" в следующем поединке Лиги Европы сыграет против турецкого "Галатасарая". Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию.

Игрок "Динамо" Владимир Бражко может переехать в Англию.

Украинский форвард из клуба Чемпионшипа может вернуться в УПЛ.

Сергей Ребров просматривает кандидатов в сборную, посещая тренировочные сборы команд УПЛ.

спорт гражданство Ольга Харлан Фехтование Россия

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13:28 Сырский прокомментировал перевод Воздушных Сил в пехоту

13:05 Переименование в Одессе — какая улица получила новое название

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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