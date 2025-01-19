Харлан предлагали гражданство России — что известно

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

У Украины хотели "украсть" легендарную спортсменку. Конечно же, это хотела сделать Россия.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала изданию Tribuna.com, имела ли на протяжении карьеры предложения по смене гражданства.

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По ее словам, такое предложение было. Оно было со стороны России.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан на тренировке. Фото:instagram.com/olgakharlan

Что сказала Харлан

"Это было давно, и все поняли, что нет смысла просто. Из России. Это было после 12-го года. Да и слава Богу, что отвело", – рассказала Харлан.

В 2012 году состоялась Олимпиада в Лондоне. Тогда Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль, победив американку Мариэль Загунис.

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