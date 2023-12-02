Росія залишилась за бортом Ліги націй — що відомо
В УЄФА опублікували весь перелік учасників нового сезону Ліги націй. В ньому не опинилося збірної Росії.
Перелік збірних з’явився на сайті УЄФА.
Росія через повномасштабне вторгнення в Україну пропустить вже другий розіграш Ліги націй УЄФА.
Росії не буде на жеребкуванні
Як стало відомо, невдовзі відбудеться жеребкування нового сезону Ліги націй. У зв’язку з цим було опубліковано кошики зі збірними, де не було Росії.
Україна ж потрапила в Лігу B та другий кошик посіву.
Зазначимо, ще у 2022 році УЄФА відсторонила російські збірні від матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2022 та Євро-2024, а клуби — від єврокубків.
Також росіян виключили з Ліги націй 2022/2023 рр., де вони потрапили в групу з Ізраїлем, Ісландією та Албанією. Оскільки вони не брали участь, то їх автоматично опустили з Ліги В у Лігу С.
Жеребкування Ліги націй
Ліга А
- Кошик 1: Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди
- Кошик 2: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина
- Кошик 3: Швейцарія, Німеччина, Польща, Франція
- Кошик 4: Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія
Ліга В
- Кошик 1: Австрія, Чехія, Англія, Уельс
- Кошик 2: Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія
- Кошик 3: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія
- Кошик 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан
Ліга С
- Кошик 1: Румунія, Швеція, Вірменія, Люксембург
- Кошик 2: Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови
- Кошик 3: Північна Македонія, Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр
- Кошик 4: Білорусь, Литва/Гібралтар, Естонія, Латвія
Ліга D
- Кошик 1: Литва/Гібралтар, Молдова
- Кошик 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн
Жеребкування Ліги націй відбудеться 8 лютого 2024 року в Парижі.
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