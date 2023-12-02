Росія залишилась за бортом Ліги націй — що відомо

Збірна Росії з футболу. Фото: РФС

В УЄФА опублікували весь перелік учасників нового сезону Ліги націй. В ньому не опинилося збірної Росії.

Перелік збірних з’явився на сайті УЄФА.

Читайте також:

Росія через повномасштабне вторгнення в Україну пропустить вже другий розіграш Ліги націй УЄФА.

Учасники Ліги націй. Фото: УЄФА

Росії не буде на жеребкуванні

Як стало відомо, невдовзі відбудеться жеребкування нового сезону Ліги націй. У зв’язку з цим було опубліковано кошики зі збірними, де не було Росії.

Україна ж потрапила в Лігу B та другий кошик посіву.

Зазначимо, ще у 2022 році УЄФА відсторонила російські збірні від матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2022 та Євро-2024, а клуби — від єврокубків.

Також росіян виключили з Ліги націй 2022/2023 рр., де вони потрапили в групу з Ізраїлем, Ісландією та Албанією. Оскільки вони не брали участь, то їх автоматично опустили з Ліги В у Лігу С.

Жеребкування Ліги націй

Ліга А

Кошик 1: Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди

Кошик 2: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина

Кошик 3: Швейцарія, Німеччина, Польща, Франція

Кошик 4: Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія

Ліга В

Кошик 1: Австрія, Чехія, Англія, Уельс

Кошик 2: Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія

Кошик 3: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія

Кошик 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан

Ліга С

Кошик 1: Румунія, Швеція, Вірменія, Люксембург

Кошик 2: Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови

Кошик 3: Північна Македонія, Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр

Кошик 4: Білорусь, Литва/Гібралтар, Естонія, Латвія

Ліга D

Кошик 1: Литва/Гібралтар, Молдова

Кошик 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн

Жеребкування Ліги націй відбудеться 8 лютого 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, Буяльський стане гравцем німецького клубу — що відомо.

Київське "Динамо" залишилося без трьох основних гравців на матч із "Минаєм".

Усик переможе Ф'юрі за однієї умови — Джошуа зробив прогноз на бій.