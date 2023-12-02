Россия осталась за бортом Лиги наций — что известно
В УЕФА опубликовали весь список участников нового сезона Лиги наций. В нем не оказалось сборной России.
Список сборных появился на сайте УЕФА.
Россия из-за полномасштабного вторжения в Украину пропустит уже второй розыгрыш Лиги наций УЕФА.
России не будет на жеребьевке
Как стало известно, вскоре состоится жеребьевка нового сезона Лиги наций. В этой связи, были опубликованы корзины со сборными, где не было России.
Украина же попала в Лигу B и вторую корзину посева.
Отметим, что еще в 2022 году УЕФА отстранила российские сборные от матчей квалификации на чемпионат мира-2022 и Евро-2024, а клубы от еврокубков.
Также россиян исключили из Лиги наций 2022/2023, где они попали в группу с Израилем, Исландией и Албанией. Поскольку они не участвовали, их автоматически опустили из Лиги В в Лигу С.
Жеребьевка Лиги наций
Лига А
- Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
- Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
- Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция
- Корзина 4: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия
Лига В
- Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
- Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия
- Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория
- Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан
Лига С
- Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
- Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова.
- Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
- Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия
Лига D
- Корзина 1: Литва/Гибралтар, Молдова
- Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн
Жеребьевка Лиги наций состоится 8 февраля 2024 года в Париже.
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