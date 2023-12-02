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Россия осталась за бортом Лиги наций — что известно

2 декабря 2023 21:58
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Агабекян Карен
редактор
Россия осталась за бортом Лиги наций — что известно
Сборная России по футболу. Фото: РФС
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЕФА опубликовали весь список участников нового сезона Лиги наций. В нем не оказалось сборной России.

Список сборных появился на сайте УЕФА.

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УЕФА
Участники лиги наций. Фото: УЕФА

России не будет на жеребьевке

Как стало известно, вскоре состоится жеребьевка нового сезона Лиги наций. В этой связи, были опубликованы корзины со сборными, где не было России.

Украина же попала в Лигу B и вторую корзину посева.

Отметим, что еще в 2022 году УЕФА отстранила российские сборные от матчей квалификации на чемпионат мира-2022 и Евро-2024, а клубы от еврокубков.

Также россиян исключили из Лиги наций 2022/2023, где они попали в группу с Израилем, Исландией и Албанией. Поскольку они не участвовали, их автоматически опустили из Лиги В в Лигу С.

Жеребьевка Лиги наций

Лига А

  • Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
  • Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
  • Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция
  • Корзина 4: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Лига В

  • Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
  • Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия
  • Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория
  • Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига С

  • Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
  • Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова.
  • Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
  • Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия

Лига D

  • Корзина 1: Литва/Гибралтар, Молдова
  • Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Жеребьевка Лиги наций состоится 8 февраля 2024 года в Париже.

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