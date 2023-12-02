Россия осталась за бортом Лиги наций — что известно

Сборная России по футболу. Фото: РФС

В УЕФА опубликовали весь список участников нового сезона Лиги наций. В нем не оказалось сборной России.

Список сборных появился на сайте УЕФА.

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Участники лиги наций. Фото: УЕФА

России не будет на жеребьевке

Как стало известно, вскоре состоится жеребьевка нового сезона Лиги наций. В этой связи, были опубликованы корзины со сборными, где не было России.

Украина же попала в Лигу B и вторую корзину посева.

Отметим, что еще в 2022 году УЕФА отстранила российские сборные от матчей квалификации на чемпионат мира-2022 и Евро-2024, а клубы от еврокубков.

Также россиян исключили из Лиги наций 2022/2023, где они попали в группу с Израилем, Исландией и Албанией. Поскольку они не участвовали, их автоматически опустили из Лиги В в Лигу С.

Жеребьевка Лиги наций

Лига А

Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды

Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия

Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция

Корзина 4: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Лига В

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс

Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия

Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига С

Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург

Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова.

Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр

Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия

Лига D

Корзина 1: Литва/Гибралтар, Молдова

Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Жеребьевка Лиги наций состоится 8 февраля 2024 года в Париже.

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