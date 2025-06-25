У ФІФА та УЄФА готові допустити Росію до турнірів у 2026 році

Головний тренер збірної Росії з футболу (праворуч) Валерій Карпін. Фото: росЗМІ

Російські футбольні чиновники заговорили про можливе повернення своїх клубів та збірної в міжнародні турніри. За словами високопоставленого представника РФС, у кулуарах ФІФА та УЄФА вже обговорюють готовність до допуску російських учасників до єврокубків і матчів збірних.

Такий сценарій може реалізуватися 2026 року, повідомляють російські ЗМІ.

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При цьому залишаються чинники, які можуть перешкодити цим амбітним планам. Насамперед тиск з боку низки європейських держав. Деякі з них, за словами джерел, навіть ухвалили законодавчі заходи, що обмежують будь-які переговори з Росією у спортивній сфері.

Генеральний секретар РФС Максим Митрофанов. Фото: росЗМІ

З лютого 2022 року російські команди — як клубні, так і національні — були відсторонені від участі в міжнародних змаганнях. Це стало прямим наслідком агресії Росії проти України та рішенням двох головних організацій світового футболу — ФІФА та УЄФА.

Які шанси в Росії повернутися в єврокубки

Наразі представники РФС стверджують, що бачать позитивні сигнали в кулуарах міжнародних організацій. Однак остаточне рішення все ще залежатиме від політичної обстановки в Європі та реакції країн, які виступають проти реабілітації Росії у світовому спорті.

Російські клуби, не маючи доступу до єврокубків, продовжують втрачати спортивну і комерційну привабливість. Національна збірна також обмежена тільки товариськими матчами, що негативно позначається на її рівні та рейтингу.

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