Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Росія збирається повернутися у великий спорт у 2026 році

Росія збирається повернутися у великий спорт у 2026 році

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 12:19
У ФІФА та УЄФА готові допустити Росію до турнірів у 2026 році
Головний тренер збірної Росії з футболу (праворуч) Валерій Карпін. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Які шанси в Росії повернутися в єврокубки

Російські футбольні чиновники заговорили про можливе повернення своїх клубів та збірної в міжнародні турніри. За словами високопоставленого представника РФС, у кулуарах ФІФА та УЄФА вже обговорюють готовність до допуску російських учасників до єврокубків і матчів збірних.

Такий сценарій може реалізуватися 2026 року, повідомляють російські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

При цьому залишаються чинники, які можуть перешкодити цим амбітним планам. Насамперед тиск з боку низки європейських держав. Деякі з них, за словами джерел, навіть ухвалили законодавчі заходи, що обмежують будь-які переговори з Росією у спортивній сфері.

Максим Митрофанов
Генеральний секретар РФС Максим Митрофанов. Фото: росЗМІ

З лютого 2022 року російські команди — як клубні, так і національні — були відсторонені від участі в міжнародних змаганнях. Це стало прямим наслідком агресії Росії проти України та рішенням двох головних організацій світового футболу — ФІФА та УЄФА.

Які шанси в Росії повернутися в єврокубки

Наразі представники РФС стверджують, що бачать позитивні сигнали в кулуарах міжнародних організацій. Однак остаточне рішення все ще залежатиме від політичної обстановки в Європі та реакції країн, які виступають проти реабілітації Росії у світовому спорті.

Російські клуби, не маючи доступу до єврокубків, продовжують втрачати спортивну і комерційну привабливість. Національна збірна також обмежена тільки товариськими матчами, що негативно позначається на її рівні та рейтингу.

Нагадаємо, нападник "Динамо" може посилити "Металіст 1925" напередодні старту нового сезону.

ФІФА висловила стурбованість діями Росії на тлі турніру за участю північнокорейських клубів.

Один із фінансових гігантів АПЛ розглядає кандидатуру Георгія Судакова для літнього посилення.

Представники українських військових висловилися з приводу поведінки Василя Ломаченка.

спорт футбол УЄФА Збірна Росії з футболу ФІФА російські спортсмени
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації