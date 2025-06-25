Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Россия собирается вернуться в большой спорт в 2026 году

Россия собирается вернуться в большой спорт в 2026 году

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 12:19
В ФИФА и УЕФА готовы допустить Россию к турнирам в 2026 году
Главный тренер сборной России по футболу (справа) Валерий Карпин. Фото: росСМИ
Ключові моменти Какие шансы у России вернуться в еврокубки

Российские футбольные чиновники заговорили о возможном возвращении своих клубов и сборной в международные турниры. По словам высокопоставленного представителя РФС, в кулуарах ФИФА и УЕФА уже обсуждается готовность к допуску российских участников к еврокубкам и матчам сборных.

Такой сценарий может реализоваться в 2026 году, сообщают российские СМИ.

Реклама
Читайте также:

При этом остаются факторы, которые могут помешать этим амбициозным планам. В первую очередь, давление со стороны ряда европейских государств. Некоторые из них, по словам источников, даже приняли законодательные меры, ограничивающие любые переговоры с Россией в спортивной сфере. 

Максим Митрофанов
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Фото: росСМИ

С февраля 2022 года российские команды — как клубные, так и национальные — были отстранены от участия в международных соревнованиях. Это стало прямым следствием агрессии России против Украины и решением двух главных организаций мирового футбола — ФИФА и УЕФА.

Какие шансы у России вернуться в еврокубки

Сейчас представители РФС утверждают, что видят положительные сигналы в кулуарах международных организаций. Однако окончательное решение все еще будет зависеть от политической обстановки в Европе и реакции стран, выступающих против реабилитации России в мировом спорте.

Российские клубы, не имея доступа к еврокубкам, продолжают терять спортивную и коммерческую привлекательность. Национальная сборная также ограничена только товарищескими матчами, что негативно сказывается на ее уровне и рейтинге.

Напомним, нападающий "Динамо" может усилить "Металлист 1925" в преддверии старта нового сезона.

ФИФА выразила обеспокоенность действиями России на фоне турнира с участием северокорейских клубов.

Один из финансовых гигантов АПЛ рассматривает кандидатуру Георгия Судакова для летнего усиления.

Представители украинских военных высказались по поводу поведения Василия Ломаченко.

спорт футбол УЕФА Сборная России по футболу ФИФА российские спортсмены
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации