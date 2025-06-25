В ФИФА и УЕФА готовы допустить Россию к турнирам в 2026 году

Главный тренер сборной России по футболу (справа) Валерий Карпин. Фото: росСМИ

Российские футбольные чиновники заговорили о возможном возвращении своих клубов и сборной в международные турниры. По словам высокопоставленного представителя РФС, в кулуарах ФИФА и УЕФА уже обсуждается готовность к допуску российских участников к еврокубкам и матчам сборных.

Такой сценарий может реализоваться в 2026 году, сообщают российские СМИ.

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При этом остаются факторы, которые могут помешать этим амбициозным планам. В первую очередь, давление со стороны ряда европейских государств. Некоторые из них, по словам источников, даже приняли законодательные меры, ограничивающие любые переговоры с Россией в спортивной сфере.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Фото: росСМИ

С февраля 2022 года российские команды — как клубные, так и национальные — были отстранены от участия в международных соревнованиях. Это стало прямым следствием агрессии России против Украины и решением двух главных организаций мирового футбола — ФИФА и УЕФА.

Какие шансы у России вернуться в еврокубки

Сейчас представители РФС утверждают, что видят положительные сигналы в кулуарах международных организаций. Однако окончательное решение все еще будет зависеть от политической обстановки в Европе и реакции стран, выступающих против реабилитации России в мировом спорте.

Российские клубы, не имея доступа к еврокубкам, продолжают терять спортивную и коммерческую привлекательность. Национальная сборная также ограничена только товарищескими матчами, что негативно сказывается на ее уровне и рейтинге.

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