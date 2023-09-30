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Росіянину Гассієву не потиснув руку шведський суперважковаговик

30 вересня 2023 10:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Росіянину Гассієву не потиснув руку шведський суперважковаговик
Мурат Гассієв та Отто Валлін. Фото: Instagram
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Шведський боксер суперважкої ваги Отто Валлін (25-1, 14 KO) не потиснув руку росіянину Мурату Гассієву (29-1, 22 КО). За день до поєдинку боксери зустрілися на церемонії зважування. 

Подробиці скандалу в матеріалі Новини.LIVE.

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Спортсмени також провели дуель поглядів, після якої стався важливий епізод. Гассієв подав руку супернику, проте швед відмовився її тиснути.

Бій між Валліном і Гассієвим відбудеться ввечері 30 вересня на арені Regnum Carya Hotel у турецькій Анталії. Боксери розіграють регіональний титул WBA в суперважкій вазі.

Володар цього титулу та ексчемпіон світу у першій важкій вазі Гассієв показав вагу 98 кг, а його суперник зі Швеції — 108 кг.

Це буде п'ятий бій у надважкій вазі для 29-річного осетинця і він виявився на 10 кг легшим, ніж у попередньому бою у березні цього року.

Заклеїли триколор

Раніше, у березні, в Єревані під час бою за титул чемпіона світу за версією WBA Intercontinental, в якому представник країни-терориста Мурат Гассієв переміг колишнього гравця НФЛ 39-річного Майка Белогана, організатори бою змусили всю команду Гассієва позбутися нашивок російського та осетинського прапорів — вони їх просто заклеїли.

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