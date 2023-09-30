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Россиянину Гассиеву не пожал руку шведский супертяжеловес

30 сентября 2023 10:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Россиянину Гассиеву не пожал руку шведский супертяжеловес
Мурат Гассиев и Отто Валлин. Фото: Instagram
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (25-1, 14 KO) не пожал руку россиянину Мурату Гассиеву (29-1, 22 КО). За день до поединка боксеры встретились на церемонии взвешивания.

Подробности скандала в материале Новини.LIVE.

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Спортсмены также провели дуэль взглядов, после которой произошел важный эпизод. Гассиев подал руку сопернику, однако швед отказался ее давить.

Бой между Валлином и Гассиевым состоится вечером 30 сентября на арене Regnum Carya Hotel в турецкой Анталии. Боксеры разыграют региональный титул WBA в супертяжелом весе.

Обладатель этого титула и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Гассиев показал вес 98 кг, а его соперник из Швеции — 108 кг.

Это будет пятое сражение в сверхтяжелом весе для 29-летнего осетинца и оказалось на 10 кг легче, чем в предыдущем бою в марте этого года.

Заклеили триколор

Ранее, в марте, в Ереване во время боя за титул чемпиона мира по версии WBA Intercontinental, в котором представитель страны-террориста Мурат Гассиев победил бывшего игрока НФЛ 39-летнего Майка Белогана, организаторы боя заставили всю команду Гассиева избавиться от нашивок русского они их просто заклеили.

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