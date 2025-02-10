Азербайджан заборонив в'їзд Валуєву через його висловлювання

Микола Валуєв. Фото: росЗМІ

Колишньому чемпіону світу з боксу в суперважкій вазі та чинному депутату Держдуми РФ Миколі Валуєву заборонили в'їзд до Азербайджану. Причиною стали висловлювання колишнього спортсмена.

Постанову щодо Валуєва опублікувало на своєму сайті Міністерство закордонних справ Азербайджану.

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У відомстві заявили, що Валуєву заборонили в'їзд через його образливі та загрозливі висловлювання на адресу Азербайджану та його народу.

У МЗС вважають такі висловлювання неприпустимими.

У МЗС Азербайджану також нагадали, що це не перший випадок внесення депутатів російської Держдуми до списку персон нон ґрата. Раніше аналогічні санкції було застосовано до Костянтина Затуліна і Віталія Мілонова за їхні дії проти суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану.

У міністерстві шкодують, що всі депутати, які потрапили під санкції, є членами "Единой России", яка є партією влади.

Зазначимо, що через рішення Росії визнавати свою провину і просити вибачення за збитий літак азербайджанських авіаліній офіційний Баку припинив роботу на території країни "Росспівробітництва" і закрив "Російський дім".

Валуєв через дії Азербайджану закликав припинити роботу всіх організацій азербайджанської діаспори, відібрати всі активи та бізнеси в азербайджанців у Росії.

Також він закликав депортувати всіх азербайджанців і запровадити для них візовий режим.

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