Азербайджан запретил въезд Валуеву из-за его высказываний

Россиянину Валуеву запретили въезд в Азербайджан
Бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе и действующему депутату Госдумы РФ Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан. Причиной стали высказывания бывшего спортсмена.
Постановление по Валуеву опубликовало на своем сайте Министерство иностранных дел Азербайджана.
Валуева не хотят видеть в Азербайджане
В ведомстве заявили, что Валуеву запретили въезд из-за его оскорбительных и угрожающих высказываний в адрес Азербайджана и его народа.
В МИД считают такие высказывания недопустимыми.
В МИД Азербайджана также напомнили, что это не первый случай внесения депутатов российской Госдумы в список персон нон грата. Ранее аналогичные санкции были применены к Константину Затулину и Виталию Милонову за их действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
В министерстве сожалеют, что все попавшие под санкции депутаты являются членами "Единой России", которая является партией власти.
Отметим, что из-за решения России признавать свою вину и извиняться за сбитый самолет азербайджанских авиалиний официальный Баку прекратил работу на территории страны "Россотрудничества" и закрыл "Русский дом".
Валуев из-за действий Азербайджана призвал прекратить работу всех организаций азербайджанской диаспоры, отобрать все активы и бизнесы у азербайджанцев в России.
Также он призвал депортировать всех азербайджанцев и ввести для них визовый режим.
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