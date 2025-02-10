Азербайджан запретил въезд Валуеву из-за его высказываний

Николай Валуев. Фото: росСМИ

Бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе и действующему депутату Госдумы РФ Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан. Причиной стали высказывания бывшего спортсмена.

Постановление по Валуеву опубликовало на своем сайте Министерство иностранных дел Азербайджана.

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В ведомстве заявили, что Валуеву запретили въезд из-за его оскорбительных и угрожающих высказываний в адрес Азербайджана и его народа.

В МИД считают такие высказывания недопустимыми.

В МИД Азербайджана также напомнили, что это не первый случай внесения депутатов российской Госдумы в список персон нон грата. Ранее аналогичные санкции были применены к Константину Затулину и Виталию Милонову за их действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

В министерстве сожалеют, что все попавшие под санкции депутаты являются членами "Единой России", которая является партией власти.

Отметим, что из-за решения России признавать свою вину и извиняться за сбитый самолет азербайджанских авиалиний официальный Баку прекратил работу на территории страны "Россотрудничества" и закрыл "Русский дом".

Валуев из-за действий Азербайджана призвал прекратить работу всех организаций азербайджанской диаспоры, отобрать все активы и бизнесы у азербайджанцев в России.

Также он призвал депортировать всех азербайджанцев и ввести для них визовый режим.

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