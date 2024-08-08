Росіянка Ісанбаєва більше не є членкинею МОК

Росіянку Ісінбаєву виключили зі списку членів МОК — деталі
Колишня олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва вже не є членом Міжнародного олімпійського комітету. Прізвища росіянки не було у списку, який оголосив МОК.
Серед членів комітету опинилися чотири нові особи, повідомляє офіційний сайт МОК.
Міжнародний олімпійський комітет оголосив нових членів. Ними стали Еллісон Фелікс (США), Кім Буї (Німеччина), Джесіка Фокс (Австралія) та Маркус Даніель (Нова Зеландія).
Українців у списку не було
Серед представників України кандидатом у члени МОК був дзюдоїст Георгій Зантарая, проте йому не вдалося набрати достатньої кількості голосів. При цьому у списку не було колишньої російської спортсменки Олени Ісінбаєвої.
У МОК це пояснили тим, що вже минув термін повноважень колишніх членів комітету. Він складає вісім років. Окрім росіянки, членами МОК більше не є Даніель Дьорт (Угорщина), Брітта Хайдеман (Німеччина) та Ю Син Мін (Корея).
А ось голову МОК Томаса Баха було переобрано на новий термін.
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