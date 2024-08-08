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Росіянку Ісінбаєву виключили зі списку членів МОК — деталі

8 серпня 2024 16:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Росіянка Ісанбаєва більше не є членкинею МОК
Олена Ісінбаєва в олімпійському комітеті. Фото: російські ЗМІ
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишня олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва вже не є членом Міжнародного олімпійського комітету. Прізвища росіянки не було у списку, який оголосив МОК.

Серед членів комітету опинилися чотири нові особи, повідомляє офіційний сайт МОК.

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Міжнародний олімпійський комітет оголосив нових членів. Ними стали Еллісон Фелікс (США), Кім Буї (Німеччина), Джесіка Фокс (Австралія) та Маркус Даніель (Нова Зеландія).

Олена Ісінбаєва
Олена Ісінбаєва більше не є членкинею МОК. Фото: російські ЗМІ

Українців у списку не було

Серед представників України кандидатом у члени МОК був дзюдоїст Георгій Зантарая, проте йому не вдалося набрати достатньої кількості голосів. При цьому у списку не було колишньої російської спортсменки Олени Ісінбаєвої.

У МОК це пояснили тим, що вже минув термін повноважень колишніх членів комітету. Він складає вісім років. Окрім росіянки, членами МОК більше не є Даніель Дьорт (Угорщина), Брітта Хайдеман (Німеччина) та Ю Син Мін (Корея).

А ось голову МОК Томаса Баха було переобрано на новий термін.

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