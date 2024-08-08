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Россиянку Исинбаеву исключили из числа членов МОК — детали

8 августа 2024 16:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Россиянка Исанбаева больше не является членом МОК
Елена Исинбаева в олимпийском комитете. Фото: российские СМИ
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывшая олимпийская чемпионка Елена Исинбаева уже не является членом Международного олимпийского комитета. Фамилии россиянки не оказалось в списке, который объявил МОК. 

Среди членов комитета оказались четыре новых человека, сообщает официальный сайт МОК. 

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Елена Исинбаева
Елена Исинбаева больше не является членом МОК. Фото: российские СМИ

Украинцев в списке не оказалось 

Среди представителей Украины кандидатом в члены МОК был дзюдоист Георгий Зантарая, однако ему не удалось набрать достаточного количества голосов. При этом в списке не оказалось бывшей российской спортсменки Елены Исинбаевой. 

В МОК это объяснили тем, что уже истек срок полномочий бывших членом комитета. Он составляет восемь лет. Помимо россиянки, членами МОК больше не являются Даниэль Дьорт (Венгрия), Бритта Хайдеман (Германия) и Ю Сын Мин (Корея). 

А вот глава МОК Томас Бах был переизбран на новый срок. 

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