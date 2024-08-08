Россиянка Исанбаева больше не является членом МОК

Россиянку Исинбаеву исключили из числа членов МОК — детали
Бывшая олимпийская чемпионка Елена Исинбаева уже не является членом Международного олимпийского комитета. Фамилии россиянки не оказалось в списке, который объявил МОК.
Среди членов комитета оказались четыре новых человека, сообщает официальный сайт МОК.
Международный олимпийский комитет объявил новых членов. Ими стали Эллисон Феликс (США), Ким Буи (Германия), Джессика Фокс (Австралия) и Маркус Даниэль (Новая Зеландия).
Украинцев в списке не оказалось
Среди представителей Украины кандидатом в члены МОК был дзюдоист Георгий Зантарая, однако ему не удалось набрать достаточного количества голосов. При этом в списке не оказалось бывшей российской спортсменки Елены Исинбаевой.
В МОК это объяснили тем, что уже истек срок полномочий бывших членом комитета. Он составляет восемь лет. Помимо россиянки, членами МОК больше не являются Даниэль Дьорт (Венгрия), Бритта Хайдеман (Германия) и Ю Сын Мин (Корея).
А вот глава МОК Томас Бах был переизбран на новый срок.
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