Тренер російської спортсменки влаштував скандал через суддівство на Олімпіаді

Анжела Бладцева із тренером. Фото: російські ЗМІ

Претендентка на перемогу в одній із дисциплін Олімпіади-2024 Анжела Бладцева залишилася без медалі. Переможниця Кубка Світу зі стрибків на батуті невдало виступила у Парижі.

Молода росіянка посіла лише п'яте місце у фіналі олімпійського турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На Олімпіаді у Парижі змагаються 15 російських спортсменів. Усі вони виступають під нейтральним прапором, а перемоги таких атлетів не вносяться до загального медального заліку. Найвищі шанси на перемоги мали 19-річна Анжела Бладцева, яка у 2022 році підтримала інтервенцію в Україну.

Анжела Бладцева після виступу у Парижі. Фото: російські ЗМІ

Скандал через росіянку на ОІ-2024

Анжела Бладцева посіла 5 місце у фіналі олімпійського турніру стрибків на батуті серед жінок. Золоту медаль здобула Брайоні Пейдж із Великобританії. Друге місце у "нейтральної спортсменки" Віолетті Бордиловської з Білорусі, "бронза" у Софіан Мето з Канади.

Тренер російської спортсменки Олексій Рожков публічно розкритикував суддівство на Олімпіаді у Парижі. Він заявив, що російська делегація має намір подати скаргу на дії арбітрів до МОК.

"Анжела — спортсменка найвищого рівня, за будь-якого розкладу вона не могла отримати таку низьку оцінку в техніці. Але це зрозуміють лише професіонали. Вона не впоралася з психологією, молода дівчина. У трійку вона 100 відсотків повинна була увійти навіть з таким виступом", — заявив тренер росіянки

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