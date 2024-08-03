Тренер российской спортсменки устроил скандал из-за судейства на Олимпиаде

Анжела Бладцева с тренером. Фото: российские СМИ

Претендентка на победу в одном из дисциплин Олимпиады-2024 Анжела Бладцева осталась без медали. Победительница Кубка Мира по прыжкам на батуте неудачно выступила в Париже.

Молодая россиянка заняла только пятое место в финале олимпийского турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

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На Олимпиаде в Париже соревнуются 15 российских спортсменов. Все они выступают под нейтральным флагом, а победы таких атлетов не вносятся в общий медальный зачет. Самые высокие шансы на победы были у 19-летней Анжелы Бладцевой, которая в 2022 году поддержала интервенцию в Украину.

Анжела Бладцева после выступления в Париже. Фото: российские СМИ

Скандал из-за россиянки на ОИ-2024

Анжела Бладцева заняла 5 место в финале олимпийского турнира прыжков на батуте среди женщин. Золотую медаль завоевала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место у "нейтральной спортсменки" Виолетти Бордиловской из Беларуси, "бронза" у Софиан Мето из Канады.

Тренер российский спортсменки Алексей Рожков публично раскритиковал судейство на Олимпиаде в Париже. Он заявил, что российская делегация намерена подать жалобу на действия арбитров в МОК.

"Анжела — спортсменка высочайшего уровня, при любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку в технике. Но это поймут только профессионалы. Она не справилась с психологией, молодая девушка. В тройку она 100 процентов должна была войти даже с таким выступлением", — заявил тренер россиянки.

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