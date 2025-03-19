Російські шпигуни та Роналду: як футбол використовували для розвідки

Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Активність Росії в Європі наразі набирає активності. Однак російські шпигуни вже давно використовували футбол та сучасні технології для своєї діяльності.

Активно у футболі працювали російські шпигуни із німецького Марбурга Андреас і Хайдрун Аншлаг. З 1989 року вони передавали спецслужбам РФ дані про ЄС, НАТО та ООН, повідомив портал The Sun.

Читайте також:

Андреас і Хайдрун Аншлаг. Фото: DPA

До чого Роналду в шпигунській справі

Пара грала роль австрійських емігрантів, які були дуже непомітними. Андреас працював інженером, а Хайдрун була домогосподаркою та займалася вихованням доньки.

Пара отримувала секретні документи від чиновника з Нідерландів через "мертві скриньки", а до Москви передавали через YouTube.

В YouTube секретну інформацію шифрували у коментарях під відео Кріштіану Роналду.

Хайдрун могла написати: "Це дуже гарне відео, і трек також дуже хороший", а у відповідь від cristianofootballer йшло: "Він бігає і грає, як диявол". Розділові знаки в коментарях утворювали код, який розкривав стратегії НАТО.

Німці повідомили, що шпигуни покращили техніку використання "номерних станцій" — старих шпигунських радіопередач.

Пара шпигувала 23 роки та в 2011 році була заарештована. Хайдрун спіймали за декодуванням сигналу, Андреаса — з готівкою та доказами. Суд у Штутгарті дав їм 6,5 і 5,5 років в’язниці, але згодом депортували до Росії.

Слідство також виявило, що Росія платила шпигунам по 80 тисяч фунтів на рік.

Нагадаємо, Сергій Ребров повідомив, чи гратиме проти Бельгії форвард римської "Роми" Артем Довбик.

В англійському "Ліверпулі" планують продаж деяких гравців, щоб оновити склад влітку.

Португальська легенда футболу Кріштіану Роналду планує повернутися до Європи — вже відома причина.

Росіяни вирішили похизуватись "унікальним" м'ячем збірної РФ, який зробили в Китаї.