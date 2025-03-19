Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Активность России в Европе сейчас набирает активности. Однако российские шпионы уже давно использовали футбол и современные технологии для своей деятельности.

Активно в футболе работали российские шпионы из немецкого Марбурга Андреас и Хайдрун Аншлаг. С 1989 года они передавали спецслужбам РФ данные о ЕС, НАТО и ООН, сообщил портал The Sun.

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Андреас и Хайдрун Аншлаг. Фото: DPA

Причем Роналду в шпионском деле

Пара играла роль австрийских эмигрантов, которые были очень незаметными. Андреас работал инженером, а Хайдрун была домохозяйкой и занималась воспитанием дочери.

Пара получала секретные документы от чиновника из Нидерландов через "мертвые ящики", а в Москву передавали через YouTube.

В YouTube секретную информацию шифровали в комментариях под видео Криштиану Роналду.

Хайдрун могла написать: "Это очень хорошее видео, и трек также очень хороший", а в ответ от "cristianofootballer" шло: "Он бегает и играет, как дьявол". Знаки препинания в комментариях образовывали код, который раскрывал стратегии НАТО.

Немецкие спецслужбы сообщили, что шпионы улучшили технику использования "номерных станций" — старых шпионских радиопередач.

Пара шпионила 23 года и в 2011 году была арестована. Хайдрун поймали за декодированием сигнала, Андреаса — с наличными и доказательствами. Суд в Штутгарте дал им 6,5 и 5,5 лет тюрьмы, но впоследствии депортировали в Россию.

Следствие также обнаружило, что Россия платила шпионам по 80 тысяч фунтов в год.

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