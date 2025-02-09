Російський футболіст може сісти у в'язницю в Греції — що відомо

Російський футболіст "догрався" — йому загрожує в'язниця у Греції
У Греції стався серйозний скандал, результатом якого стала відкрита кримінальна справа. Серед інших відмітився і російський футболіст.
Гравець грецького клубу ПАОК Магомед Оздоєв може потрапити до в'язниці у Греції, повідомляє SDNA.
Причиною стала бійка, яка сталася після одного з матчів. Поки що гравець має ігрову дискваліфікацію.
Що відомо про скандал
Магомед Оздоєв разом з ще декількома гравцями став учасником бійки з уболівальниками АЕКу після одного з поєдинків.
ЗМІ пишуть, шо фанати АЕКа влаштували провокації біля автобуса ПАОКа, на що відреагували футболісти.
У результаті Оздоєв вже отримав 10-денний бан у чемпіонаті. Проте покарання може стати набагато жорсткішим, оскільки стосовно інциденту вже відкрито кримінальну справу.
Гравцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох місяців та грошовий штраф.
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