Російський футболіст може сісти у в'язницю в Греції — що відомо

Російський гравець грецького ПАОКа Магомед Оздоєв (зверху). Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis

У Греції стався серйозний скандал, результатом якого стала відкрита кримінальна справа. Серед інших відмітився і російський футболіст.

Гравець грецького клубу ПАОК Магомед Оздоєв може потрапити до в'язниці у Греції, повідомляє SDNA.

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Причиною стала бійка, яка сталася після одного з матчів. Поки що гравець має ігрову дискваліфікацію.

Магомед Оздоєв під час матчу. Фото: REUTERS/Vincent West

Що відомо про скандал

Магомед Оздоєв разом з ще декількома гравцями став учасником бійки з уболівальниками АЕКу після одного з поєдинків.

ЗМІ пишуть, шо фанати АЕКа влаштували провокації біля автобуса ПАОКа, на що відреагували футболісти.

У результаті Оздоєв вже отримав 10-денний бан у чемпіонаті. Проте покарання може стати набагато жорсткішим, оскільки стосовно інциденту вже відкрито кримінальну справу.

Гравцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох місяців та грошовий штраф.

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